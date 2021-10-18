Мошенники отбирают у украинцев последние деньги: какие схемы используют и кто под прицелом

За последний месяц мошенники и воры стали действовать наглее, чаще приходят прямо домой к своим жертвам. Преступники придумывают новые способы, чтобы войти в доверие, а в итоге люди лишаются всех сбережений.

Что происходит – читайте в материале OBOZREVATEL.

В октябре в Киеве уже произошло несколько случаев, когда мошенники разыгрывали целое представление дома у своих жертв.

Например, в Дарницком районе в квартиру на пр. Петра Григоренко позвонили двое мужчин. Один из них представился соседом снизу, второй – сантехником. Они сказали 52-летней женщине, что она их затапливает, и та пустила мужчин внутрь. После "осмотра" мастер заявил, что нужно заменить трубу, которая течет, и если женщина даст деньги, то он практически сразу купит необходимое и все исправит. Киевлянка согласилась, а после того, как мужчины ушли, обнаружила пропажу более 30 тысяч гривен.

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В тот же день в том же районе (но уже на улице Ревуцкого) пострадала и 67-летняя женщина. Правда, у нее побывали сразу два "ремонтника", которые в итоге забрали из квартиры все драгоценности.

По информации собеседника OBOZREVATEL в полиции, эти мошенники приходили днем, когда дома обычно нет мужчин.

"Женщины спокойно открывали дверь, они даже не подумали проверить, действительно ли пришел сосед", – добавил полицейский. По его словам, подобная доверчивость могла обернуться куда более серьезными последствиями.

Доверчивость сыграла плохую шутку и с немолодой парой киевлян в Печерском районе.

Когда 84-летний мужчина вернулся домой с рынка, вместе с ним в квартиру зашли две женщины. Они представились сотрудницами банка, рассказали жене хозяина квартиры, что вот-вот будет "денежная реформа" и, соответственно, деньги обесценятся. Потому им срочно нужно пересчитать купюры, переписать номера, а потом они пригласят на обмен.

Пожилая женщина принесла сбережения, "банкирши" во время "пересчета" незаметно обменяли их на пачку бумаги и ушли. После этого супруги обнаружили, что исчезло 170 тысяч гривен.

В Днепровском районе столицы подобным образом пострадал и 93-летний мужчина. В этот раз две мошенницы представились сотрудницами Пенсионного фонда и под предлогом обмена денег забрали у мужчины почти 400 тысяч гривен (часть суммы была в долларах США).

А в Оболонском районе аферистки забрали у пожилого мужчины около 30 тысяч гривен. В этот раз они проникли в квартиру под предлогом выдачи бесплатных продуктовых наборов "от государства".

Одна из наиболее распространенных и эффективных схем, которую успешно используют мошенники, это "родственник в беде". Так, жертвой подобных аферистов в Николаеве стала 95-летняя женщина, которой якобы позвонила ее дочь и рыдая рассказала, что попала в ДТП. А на операцию, мол, срочно необходимы деньги, которые нужно передать адвокату.

Мошенник приехал к перепуганной женщине, забрал все ее сбережения (около 50 тысяч гривен) и скрылся.

Сотрудникам уголовного розыска удалось найти преступников и вернуть пострадавшей ее сбережения. Мошенникам грозит до трех лет лишения свободы.

А вот в Деснянском районе столице мошенница прямо на улице развела киевлянку, представившись близкой подругой ее знакомой.

"Она заявила, что той срочно нужны деньги на операцию и в итоге мошенническим путем завладела почти 80 тысяч гривен", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в полиции.

По его словам, всех жертв мошенников объединяет одно: они безоговорочно верили преступникам.

не спешите: несколько минут, которые вы потратите на проверку информации, впоследствии сберегут нервы и сбережения;

не пускайте незнакомцев в квартиру;

имейте контакты соседей (в том числе снизу и сверху);

в любой сомнительной ситуации сразу же звоните близким людям, которые помогут разобраться.

О том, где в Украине орудуют банды отравителей и как не стать жертвой, можно прочитать тут.