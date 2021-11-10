Монастырский рассказал, какие ошибки закрались в санкционный список 'воров в законе'

В паспортных данных "воров в законе", в отношении которых Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции, было обнаружено по меньшей мере сто неточностей. Поэтому их счета не были вовремя заблокированы.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский на брифинге по результатам заседания СНБО, состоявшегося в среду, 10 ноября. По его словам, эти неточности были устранены (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Было обнаружено более 100 неточностей. Речь идет о неточностях в паспортных данных, гражданстве, месте жительства. Они привели к тому, что не были вовремя заблокированы счета этих лиц. После уточнений Совета нацбезопасности и обороны счета были заблокированы. Работа министерства внутренних дел по этому поводу продолжается", – рассказал Монастырский.

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Он также рассказал, что девять человек из санкционного списка были выдворены из страны с запретом въезда, шестерым сообщено о подозрении в совершении преступлений, одному вынесен обвинительный приговор суда, а еще один находится под процедурой экстрадиции.

Кроме того, глава МВД анонсировал новые списки санкций и добавил, что начал работу по пересмотру оснований для внесения лиц в них.

"Продолжается работа по актуализации списков и идет работа по созданию новых списков, которые могут быть в скором времени рассмотрены правительством и СНБО", – отметил Монастырский.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказывал, что в списке санкций были ошибки, затронувшие 108 человек. В частности, речь шла об ошибках транслитерации в фамилиях. Восемь человек, причастных к оформлению документов понесли наказание, некоторые были уволены.

В мае под санкции СНБО попали более 550 воров в законе. Позже стали известны имена некоторых из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, что большинство воров в законе, которые находились или находятся еще в Украине, были коронованы в России и сотрудничают с ФСБ.