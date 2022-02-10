Момент взрыва возле горсовета Кривого Рога попал на видео: в СБУ заявили, что это учения

Момент взрыва неизвестного устройства возле здания Криворожского городского совета попал на видео. На месте происшествия работали взрывотехники и сотрудники правоохрантельных органов.

В момент взрыва неизвестного устройства возле него находился взрывотехник. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Свои. Кривой Рог" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В дальнейшем выяснилось, что взрыв никак не связан с какими-либо противоправными действиями – он оказался частью антитеррористических учений в Кривом Роге.

Видео дня

Как сообщил местный Telegram "Свои. Кривой Рог", оказалось, что Криворожский отдел СБУ и экстренные службы города провели антитеррористические учения. По их легенде, взрывное устройство в посылке, отправленной якобы с Беларуси на имя Юрия Вилкула, доставил курьер.

В паблике отметили, что муниципальная гвардия вынесла коробку на улицу, но вызвала экстренные службы лишь спустя 20 минут. Если бы это была настоящая бомба, могло произойти непоправимое.

Ранее сообщалось, что в Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины провели антитеррористические учения. Сотрудники спецслужбы обезвредили "злоумышленников", которые по легенде захватили самолет и удерживали заложников.