Могут ли военнообязанные менять место жительства без разрешения ТЦК: разъяснение

Во время военного положения законодательство предусматривает административную ответственность за изменение места жительства без разрешения уполномоченного представителя ТЦК и СП. Но о запрете на передвижение по территории Украины речь не идет.

Видео дня

К такому выводу пришел Шевченковский районный суд города Черновцы, рассматривая дело №727/4556/24. "Судебно-юридическая газета" передает, что в суд обратился военнообязанный, которого 17 апреля 2024 года в Черновцах остановили сотрудники военкомата, после чего доставили в ТЦК и СП.

Мужчина просил отменить постановление, которым он был привлечен к админответственности по ч.2 ст.210-1 и ч.2 ст.210 КУоАП и должен был оплатить 4250 гривен штрафа.

Истец утверждает, что в тот же день он уехал с места жительства (без разрешения ТЦК и СП, где он состоит на учете) в Черновцы – якобы на лечение.

К моменту задержания он уже болел (предоставлено консультативное заключение семейного врача от 9.04.2024). Перед этим, в период с 18.12.2023 по 27.02.2024, военнообязанный уже проходил курс оздоровительных процедур с диагнозом миофасциальный болевой синдром. С 18 апреля ему было рекомендовано начать повторный курс.

На суде украинец заявил, что был задержан неустановленными лицами в военной форме и принудительно доставлен в военкомат, где удерживался почти целый день. Каких-либо протоколов о его задержании не составлялось.

Его хотели отправить на прохождение ВВК, но 17 апреля в 17:10 военнообязанный отказался это делать.

Мужчина утверждал, что место жительства не менял, поэтому ничего не нарушал. Представители ТЦК и СП в свою очередь говорили о нарушении ч.4 ст.37 Закона "О воинской обязанности и военной службе" №2232-ХІІ, то есть административном правонарушении по ч. 2 ст. 210-1 КоАП.

Суд выяснил, что истец состоит на учете в военкомате с 25.09.2015, подлежит призыву по мобилизации и, согласно данным системы "Оберіг", находится в розыске с 3.03.2023.

Суд заявил, что в законодательстве есть запрет на изменение места жительства без разрешения руководителя уполномоченного ТЦК, а не запрет на передвижение по территории Украины.

Из исследованной судом копии паспорта истца видно, что его единственным зарегистрированным местом жительства является адрес, на который он указывает.

Таким образом, в материалах дела отсутствуют доказательства изменения истцом места жительства. Следовательно, привлечение истца к ответственности по ч.2 ст.210-1 КУоАП безосновательно.

Иначе обстоит ситуация с административной ответственностью по ч.2 ст.210 КУоАП.

Как подтверждено материалами дела, уполномоченные сотрудники ТЦК направили гражданина на ВВК с целью определения пригодности. Но мужчина отказался (что подтверждается соответствующим актом, составленным сотрудником военкомата в присутствии свидетелей).

Указанное обстоятельство истцу и его адвокату опровергнуть не удалось

Согласно п.2.8.6 Положения сроки проведения медицинских осмотров определяются с учетом необходимости получения полной и объективной информации о состоянии здоровья человека и не могут составлять более 14 дней. То есть истец не был лишен возможности в течение 14 дней подать на ВВК медицинские документы о состоянии его здоровья. В этом случае у военнообязанного не было права в период действия военного положения отказываться от получения направления на ВВК. Такие действия суд расценил как попытку уклонения от исполнения воинской обязанности.

Учитывая изложенное, суд считает, что истцу в любом случае нужно было получить направление на ВВК, а не отказываться, а в дальнейшем (в случае нарушения его прав) – обжаловать действия военнослужащих ТЦК в высшем органе или в суде. Однако истец указанное требование нормы закона не выполнил. В этой ситуации он был привлечен к административной ответственности на законных основаниях.

Следовательно, суд удовлетворил иск частично. Он отменил постановление ТЦК в части привлечения к админответственности по ч. 2 ст. 210-1 КУоАП (о выезде на лечение без разрешения ТЦК). Также изменил меру админвзыскания в виде штрафа из 4250 гривен на 1700 гривен. В остальной части исковых требований суд отказал.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. На суде он жаловался, что его "бусом завезли на ВВК".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!