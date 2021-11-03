Могла отравиться каштанами: в Луцке умерла 8-летняя девочка

В Луцке умерла восьмилетняя девочка. По предварительным данным, она могла отравиться каштанами. Соседи говорят, что у матери есть проблемы с психикой

О смерти 3 ноября сообщил "Конкурент". Трагедия случилась еще 28 октября.

Издание отмечает, что ребенка госпитализировали 21 октября с признаками отравления. Медики установили, что за несколько дней до этого девочка ела каштаны, а после – только пила воду.

В приемном отделении она потеряла сознание и ее доставили в реанимацию, где спустя неделю ребенок скончался.

По словам директора Волынской областной детской больницы Игоря Дородниха, родители девочки длительное время занимались самолечением, и она поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии.

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Соседи матери умершей рассказали "Волынским новостям", что женщина вела себя странно и агрессивно: она якобы бегала в одном белье по лужам, бросалась на людей и гавкала. Также, по их словам, отец оставил семью около двух лет назад из-за психических отклонений супруги.

В школе же девочку вспоминают только с положительной стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре в Черкассах умер ребенок, который поступил в больницу с многочисленными травмами. Позднее были арестованы бабушку и деда мальчика.