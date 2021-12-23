Модели из России, работавшей в оккупированном Крыму, запретили въезд в Украину: детали

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в Киеве отказали во въезде на территорию нашей страны гражданке Российской Федерации 2000 года, которая нарушала порядок въезда на временно оккупированные территории Украины и выезда из них. В нашу страну она прибыла рейсом из Варшавы.

Об этом идет речь в сообщении на сайте ГПС Украины. Отмечается, что россиянка работает моделью и в последний раз посещала территорию оккупированного полуострова Крым в июле 2021 года, где участвовала в съемках. Туда женщина попала авиасообщением из Москвы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что, кроме отказа пересечения границы, иностранка получила запрет на въезд на три года и была привлечена к админответственности по ст. 204.2. КУоАП "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от ста до трехсот тысяч рублей.

Видео дня

Напомним, ранее украинские пограничники не разрешили попасть на территорию страны 32-летней актрисе из России Любови Резиной, ранее посещавшей временно оккупированный Крым. В Украину она прибыла для участия в съемках фильма.

За нарушение норм украинского законодательства на территорию страны пограничники россиянку не пропустили и вынудили вернуться обратным рейсом туда, откуда она приехала. Ко всему прочему женщина получила запрет на въезд в Украину на ближайшие три года.

Как сообщал OBOZREVATEL: