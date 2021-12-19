В Украину не пустили российскую актрису, которая ранее 'засветилась' в оккупированном Крыму

Украинские пограничники не разрешили попасть на территорию страны 32-летней актрисе из России, ранее посещавшей временно оккупированный Крым. В Украину она прибыла для участия в съемках фильма.

Об этом информирует сайт Государственной пограничной службы (ГПСУ). Там не назвали имени россиянки, в то же время в СМИ отмечают, что речь идет о Любови Резиной (Баханковой).

Известно, что гражданка Российской Федерации прилетела в киевский аэропорт "Борисполь" рейсом из Варшавы (Польша).

Там при оформлении и необходимых мерах контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что раньше она нарушала порядок въезда в Крым.

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За нарушение норм украинского законодательства на территорию страны пограничники россиянку не пропустили и заставили вернуться оборотным рейсом туда, откуда она приехала. Ко всему прочему, женщина получила запрет на въезд в Украину на ближайшие три года.

Издание LIGA.net со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что героиней материала на сайте ГНСУ является российская актриса Любовь Резина. Она родом из Минска (Беларусь), девичья фамилия – Баханкова.

Женщина в 2012 году закончила ВГИК. В России известна многочисленными ролями в мелодрамах. В частности, в главной роли снималась в мелодраме "Андрейка" (Маша Шилина), картинах "Пенелопа" (Елена Бердяева) и "Нинкина любовь" (Нина Федорцова), "Не в ребятах счастья" (Диана) и "Братские узы" (Ксюша Лапшина).

Как сообщал OBOZREVATEL, на три года запретили въезд в Украину также певице из РФ Марии Гусаровой (Mary Gu). Основанием для этого стало незаконное посещение Крымского полуострова. Такую же санкцию применили и к ее мужу.