Мочанов о деле экс-замминистра обороны: Шаповалова арестовали в угоду толпе

В деле против бывшего заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова нарушена презумпция невиновности. Об этом в Facebook заявил известный волонтер, блогер и телеведущий Алексей Мочанов.

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Киевский апелляционный суд, как рассказал волонтер, в очередной раз отказался отпустить Шаповалова под домашний арест, несмотря на готовность поручиться за него 11 военнослужащих и самого Мочанова.

"Смысл поручительства не в том, чтобы доказывать, что "рафик не виновен", это сделают адвокаты. Хотя, по идее, это и не адвокаты должны делать, а в рамках презумпции невиновности, про которую у нас так модно и принято волать, обвинение должно доказывать виновность", - отмечает волонтер.

Но подойти объективно к делу Шаповалова сторона обвинения, по мнению блогера, не в состоянии, так как ее представители были далеко от происходивших событий: "Им, наверное, из закарпатского котла, куда их собрали, как чертей на пересменку, было виднее, да".

Между тем сам Шаповалов во время этой активной фазы, как пишет волонтер, "пахал, а не химичил. И был в Киеве. Не в Шешорах".

Если Шаповалов действительно виновен, считает Мочанов, он должен понести наказание, но виновность бывшего замминистра у него вызывает сомнения.

"Виновных ищут, выбирают и назначают в угоду толпе, общественному мнению, начальству, шкурной целесообразности и личной выгоде", - считает волонтер.

Напомним, суть дела против Вячеслава Шаповалова недавно описал его защитник, адвокат Сергей Митюрин.

Его обвиняют в том, что в первые дни полномасштабного российского вторжения, когда численность ВСУ резко возросла и встала острая потребность в амуниции, Минобороны заключило 9 контрактов с поставщиками из стран НАТО. Поставленная продукция частично оказалась некачественной.

Сторона обвинения считает, что Минобороны должно было обеспечить наличие в договорах пункта о соответствии продукции украинским стандартам качества и не работать по полной предоплате.

При этом, рассказал адвокат, у поставщиков уже были сертификаты качества натовского образца, а без полной предоплаты они не поставили бы товар, так как речь идет о первых днях вторжения России никто не верил. Некачественную продукцию поставщики возмещают качественной или деньгами.

Дело против Шаповалова его адвокат считает абсурдным.