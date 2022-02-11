Мобильный не отвечает: в Польше при странных обстоятельствах пропал украинский заробитчанин. Фото

По дороге из Польши в Украину пропал 41-летний житель Тернопольской области Василий Ханевич. В последний раз мужчину видели на вокзале в Катовице 26 января, с тех пор его мобильный телефон перестал отвечать, а домой он до сих пор не приехал.

Как рассказал сын Василия изданию "Телеграф", на вокзале якобы были обнаружены вещи заробитчанина, но самого его поблизости не было. Единственная информация, которая имеется у членов семьи, это что мужчине внезапно стало плохо перед посадкой на поезд.

"Он начал вести себя неадекватно, ему вызвали врачей. После этого все новости об отце оборвались. Местная полиция в Катовице также не может ничего сказать, хотя тоже занималась поисками", – пояснил Ханевич-младший.

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Василий Ханевич зарабатывал деньги разнорабочим в польском городе Оборонки. Сам он из села Цыганы Тернопольской области. Жена и двое детей исчезнувшего мужчины призывают всех, кто может оказать помощь в поисках главы семейства, обращаться в полицию.

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