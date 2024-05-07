Митрополита УПЦ МП Луку отправили под ночной домашний арест: подробности дела

Суд отправил под ночной домашний арест митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луку (в миру Андрей Коваленко), подозреваемого в разжигании религиозной ненависти. Он не признал вины, утверждая, что имеет проукраинские взгляды.

Как сообщают "Ґрати", Лука должен находиться дома с 22:00 до 6:00, носить электронный браслет, прибывать в суд и не покидать пределы города. Мера пресечения избрана на два месяца.

На суде прокурор просил отправить митрополита под круглосуточный домашний арест.

Он сообщил, что, согласно экспертизе, священник разжигал вражду 2022 году в своем Telegram-канале "Лекарь.zp".

Сам Лука не признал вину и просил оставить его на свободе.

Священнослужитель заверил, что имеет проукраинскую позицию, а его изоляция от паствы якобы создаст излишнее напряжение в прифронтовом регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 мая СБУ пришла с обысками к Луке и вручила ему подозрение в разжигании религиозной ненависти. По данным следствия, Коваленко публично выражал пренебрежение к прихожанам других конфессий и размещал провокационные сообщения в Telegram.

В декабре 2022 года решением СНБО против Луки были введены персональные санкции. Известно, что ранее он обвинял власти Украины в гонениях на Московский патриархат, а также говорил, что украинцы якобы заслужили российские бомбардировки, поскольку "терпят гей-парады в Киеве".

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