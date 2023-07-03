Минобороны закупало топливо по завышенным ценам, но 'зрада' оказалась преувеличенной, – журналист

Министерство обороны Украины попало в новый скандал из-за закупки дизельного топлива для военных по завышенным ценам. Однако "зрада" оказалась преувеличенной из-за ошибки в подсчетах.

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Об этом в Facebook написал журналист программы "Наші гроші" Юрий Николов. В своем разоблачительном расследовании он ссылался на источники в Государственной аудиторской службе Украины (ГАСУ).

"Вы уже слышали, что топливо для военных разворовывали из-за бодяги – тупо разбавляли, чтобы увеличить объем после кражи. А теперь мы еще и узнали, что Минобороны разбавляло и цену. Причем в совершенно диких размерах. Зимний дизель выходил Минобороны больше 60 (ранее было написано 80 – Ред.) гривен за литр. И это была оптовая цена", – писал Николов.

Он добавил, что в СБУ уже знают о закупке по завышенным ценам.

Позже журналист обновил свой пост, отметив, что за литр дизтоплива и Минобороны платили не 80, а 60 гривен, что не столь сильно отличается он 55 гривен, которые, по его словам, можно было увидеть на стелах автозаправок. Однако на АЗС это была розничная цена, а цена в 60 гривен для МО, как пишет Николов, была оптовой.

"Через час после публикации исправил ошибку в подсчетах. При переводе дизеля из тон в литры не умножил, а разделил на 0,86. Поэтому оптовые цены Минобороны не 80, а 60 гривен за литр... приношу извинения – имеем просто зраду, не такую лютую как при 80. Это реально моя калькуляторная ошибка", – отметил он.

Николов утверждает, что ошибку исправил через час после публикации поста (его он выложил в 08:27 3 июля). Однако это не соответствует действительности. Текст автор редактировал дважды и 60 гривен было написано только в финальной версии, которая появилась в 19:27.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Центре противодействия коррупции сообщили, что "космические" цены на продукты питания для военных, по которым эти товары закупало Минобороны, упали только в июне – после ряда скандалов и общественного давления. И основа для этих схем в Минобороны продолжает действовать.

– Министр обороны Алексей Резников заявил, что выводы Государственной аудиторской службы (ГАСУ), что украинские производители, которые сотрудничают с Минобороны, не могут иметь прибыль, являются абсурдными и создали большие проблемы для армии и самих производителей.

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