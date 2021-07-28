Миллионная взятка: чиновнику Минобороны не смогли избрать меру пресечения

Начальнику Южного управления капитального строительства Министерства обороны Василию Ракулу и его сообщнику, эксдетективу НАБУ Роману Ковтуну Печерский суд не смог избрать меру пресечения. Чиновник Минобороны не явился на заседание.

Как сообщает УСИ Online, причина его неявки неизвестна. А бывший НАБУшник не пришел в суд из-за болезни. Слушания дела перенесли на 30 июля и 2 августа.

Напомним, глава Южного управления капстроительства Минобороны Василий Ракул и бывший детектив НАБУ Роман Ковтун пытались получить взятку от застройщика в размере 1 млн долларов США. За это они обещали строительной компании положительно решить вопрос на конкурсе по строительству жилья для военнослужащих в Одессе.

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По данным Департамента стратегических расследований Нацполиции, во время обысков у подозреваемых изъяли документы, в которых заранее был определен победитель. Задержанным инкриминируют подготовку к совершению мошенничества в особо крупных размерах. Обоим фигурантам было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Предусмотренное наказание – лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

По словам нардепа Соломии Бобровской, Управление капитального строительства Минобороны было расформировано, потому что за этим ведомством тянутся десятки криминальных дел, которые лежат мертвым грузом в правоохранительных органах всех уровней, отмечает в Facebook Киев Оперативный..

"То, что вскрыли взятку на миллион долларов, это большой показатель. Но при таких суммах не может быть такого, что люди не явились в суд и им не вынесли меру пресечения. Здесь должно было быть наказание автоматическое и без альтернативы внесения залога", – отметила депутат Верховной Рады.

Напомним, что это не первое уголовное производство, по которому проходит Василий Ракул. В 2019 году он обанкротил предприятие Минобороны — Одесский завод строительных материалов. При этом он незаконно взял кредит в размере 20 млн гривен под залог основных фондов завода. Деньги предоставила компания ООО "СК "Интехбуд", оформленная на жительницу "ЛНР" Галину Кучеринову.

Затем он вывел деньги и имущество предприятия через две фирмы: ООО "Винтер Ленд" и ООО "Ренус Трейд". Компании зарегистрированы на Сергея Кисиля и Игоря Гаркавченко. Согласно документам, они также проживают в "ЛНР". Обе фирмы сейчас находятся в процессе ликвидации. Правоохранители открыли два уголовных производства в отношении главы ликвидационной комиссии Василия Ракула. Одно – о злоупотреблении властью и служебным положением. Оно касается незаконного кредита и растраты денег на закупках. Второе – о присвоении имущества Минобороны.