Чиновника Минобороны на Одесщине задержали на взятке за "решение вопроса" в конкурсе на строительство жилья

В Одесской области чиновник Министерства обороны с сообщником пытались получить взятку в размере 1 млн долл. США за "решение вопроса" с победой в конкурсе на строительство жилья для военнослужащих. Их разоблачили оперативники Национальной полиции Украины.

Об этом сообщается в Facebook Департамента стратегических расследований Нацполиции. Отмечается, что задержанным инкриминируют приготовление к совершению мошенничества, совершенное в особо крупных размерах.

Во время проведения обысков следователи и прокуроры изъяли ряд доказательств, в том числе документы, в которых заранее определен победитель.

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На основании полученных доказательств обоим фигурантам было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание – лишения свободы от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.