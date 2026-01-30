Мэра Вознесенска задержали за смертельное ДТП: погиб мужчина, пострадала женщина. Фото

Городской голова г. Вознесенск (Николаевская область) Евгений Величко попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб человек. Чиновника задержали правоохранители.

Подробности сообщили городские власти Вознесенска и местные медиа. Причины инцидента сейчас выясняются.

Авария с участием Величко произошла 28 января на территории Кировоградской области.

"Сообщаем, что 28 января 2026 года около 16:00 во время пребывания в служебной командировке городской голова Евгений Величко стал участником трагического дорожно-транспортного происшествия на территории Голованевского района Кировоградской области", – отметили в горсовете.

По предварительным данным, авария произошла из-за сложных погодных условий.

По информации ГСЧС, по прибытии на место происшествия спасатели с применением электроинструмента достали из искореженного автомобиля травмированную женщину 1977 года рождения и передали ее бригаде медиков.

Другой участник ДТП, мужчина 1986 года рождения, погиб на месте, его тело спасатели деблокировали из поврежденного транспортного средства. Обстоятельства и причины аварии сейчас устанавливают соответствующие службы.

Впоследствии выяснилось, что чиновнику уже объявили подозрение по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели человека или причинению тяжких телесных повреждений. В ближайшее время суд будет рассматривать вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также известно, что состояние городского головы Вознесенска оценивают как удовлетворительное. Во время смертельного ДТП в автомобиле Евгения Величко находился только он, и медицинской госпитализации ему не понадобилось.

