Мэр Мелитополя подтвердил, что у него сгорела квартира: новые подробности

В пожаре, который произошел в коттеджном городке в Мелитополе Запорожской области сгорела квартира мэра города Ивана Федорова. Чрезвычайное происшествие произошло в четверг, 15 июля.

Новые подробности сообщил городской голова Мелитополя в комментарии сайту РИА-Мелитополь. Он отметил, что вспыхнули сразу почти восемь квартир (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В четверг на территории города Мелитополя произошло ЧП – был пожар на территории коттеджного городка, который находится на улице Кизиярской, вспыхнуло сразу почти 8 квартир. В одной из этих квартир также проживал и я", – рассказал Федоров.

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Он также добавил, что из-за зноя пожар распространился очень быстро. Выгорело около 450 квадратных метров.

Отметим, следствием рассматриваются несколько причин пожара, среди которых короткое замыкание, нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Не исключается и версия поджога. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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