Мэр Белгород-Днестровского возглавлял преступную группировку и занимался рэкетом: его задержали. Фото

Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции прекратили деятельность преступной группировки, возглавленной мэром одного из городов Одесщины. Злоумышленники пытались завладеть базой отдыха на берегу Черного моря, в ход пошли обман, угрозы и запугивание: владелице турбазы угрожали облить ее кислотой

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В Службе безопасности Украины и в полиции Одесской области отчитались, отчитались, что организатор группировки задержан, он может провести за решеткой до 12 лет с конфискацией имущества. По данным источников OBOZ.UA в правоохранительных органах, речь идет о городском голове Белгород-Днестровского Виталие Граждане.

"Полицейские прекратили деятельность преступной группировки, которую возглавил мэр одного из городов Одесщины. Злоумышленники обманом и угрозами пытались завладеть базой отдыха. Процесс вымогательства сопровождался психологическим давлением и запугиванием. Организатор преступной группировки задержан" , – отмечено в сообщении.

Деятельность преступной группировки, возглавляемой Гражданом, была ликвидирована следователями следственного управления ГУНП в Одесской области совместно с работниками СБУ в Одесской области.

По данным следствия, мэр Белгород-Днестровского вместе с сообщниками обманом уговорили владелицу рекреационного объекта, расположенного на морском побережье, передать комплекс в собственность подконтрольного им общества. После передачи имущества потерпевшая получила 50% корпоративных прав на объект, вторую половину получило лицо, подконтрольное мэру.

Впоследствии женщину отстранили от управления базой и получения доходов. Назначенный рэкетирами "директор" должен был найти покупателей на турбазу.

"Как только покупатели нашлись, участники преступной группировки встретились с женщиной, угрожали ей, и предупредили, что в случае отказа в передаче остальных корпоративных прав на объект, обольют ее кислотой. Чтобы реализация сделки была успешной, мэр подобрал знакомого адвоката, подконтрольных регистраторам и нотариусов Именно перед ними ставилось требование переоформить "отжатую" туристическую базу на потенциальных покупателей", – добавили в полиции Одесской области.

По данным СБУ, для реализации сделки мэр привлек знакомого адвоката, а также подконтрольных регистраторов и нотариусов. Именно они должны были переоформить турбазу на потенциальных покупателей.

Мэра, возглавившего банду вымогателей, задержали с поличным: он как раз получал 30 тысяч долларов задатка от покупателей "отжатой" турбазы.

"На основании полученных доказательств задержанному чиновнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (организация вымогания передачи права на имущество с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Мероприятие продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников преступной группы. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", – добавили в СБУ.

О том, что в горсовете Белгород-Днестровского проходят обыски, а впоследствии и о задержании Граждана местные СМИ сообщали накануне, 19 июля.

Так, "Думская" писала, что с обысками к мэру пришли сотрудники СБУ, с которыми у Граждана – "давняя история отношений".

"В 2022-м он пытался задавить сотрудников спецслужбы и прокуратуры, которые пришли вручать ему обвинительный акт. Его даже привлекали к уголовной ответственности за насилие в отношении работников правоохранительных органов и умышленное нанесение им телесных повреждений (часть 2 ст. 345 УК Украины). Обвинительный акт касался потасовки между городским головой и председателем райгосадминистрации Григорием Мельниченко", – пишет издание.

Также "Думская" добавила, что Граждан обвинил СБУшников в избиении, те же утверждали, что это городской голова напал на них.

"Инцидент якобы произошел после того, как следователи при поддержке СБУ провели у него в кабинете обыск", – отмечено с сообщении.

У Виталия Граждана есть два высших образования: после школы учился в Одесском институте Сухопутных войск, позже получил квалификацию юриста в Одесском национальном университете им. Мечникова.

С 1999 по 2009 год проходил военную службу в должности заместителя командира роты по воспитательной работе, начальником клуба части в воинской части А0664 в Белгороде-Днестровском. Впоследствии работал в должностях следователя военной прокуратуры Болградского гарнизона, прокурора прокуратуры и старшего прокурора военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона. В 2015-м Граждана уволили с должности в связи с сокращением штата.

После увольнения Граждан начал политическую карьеру: в 2015-м он стал депутатом Белгород-Днестровского городского совета VII созыва, глава постоянной комиссии по законности, регламенту, защите прав граждан. С того же года он начал работать в адвокатском объединении "Absolvo".

А в октябре 2020 Граждана избрали городским председателем Белгорода-Днестровского: выдвигался он от запрещенной ныне партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала в Херсоне коллаборанта, работавшего на Сальдо. Руководитель одной из районных организаций Херсонского городского союза ветеранов Афганистана радостно поддержал оккупацию Херсонщины, "терся" в местной оккупационной администрации и стал одним из рупоров гауляйтера Сальдо, выдавая себя за "голос" населения региона – в частности, в ходе так называемого общественного форума относительно "присоединения" к России.