Пытался 'залечь на дно': СБУ задержала в Херсоне коллаборанта, работавшего на Сальдо. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного коллаборанта, сотрудничавшего с оккупантами во время оккупации Херсона. Глава одной из районных организаций городского "Союза ветеранов Афганистана" в Херсоне добровольно вызвался работать на государство-агрессора, вошел в местную оккупационную администрацию РФ и в пул псевдокативистов при гауляйтере Владимире Сальдо, публично поддерживавших Кремль.

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При задержании подозреваемый пытался скрыться от правоохранителей, однако ему это не удалось. Подробности раскрыли в СБУ.

"Служба безопасности задержала еще одного коллаборанта, который сотрудничал с РФ в период временной оккупации Херсона. Во время задержания он пытался скрыться от правоохранителей: сбежал из дома через "тайный" выход и спрятался в подвале соседнего дома. Злоумышленником оказался 55-летний руководитель одной из районных организаций городского "Союза ветеранов Афганистана". После захвата областного центра он добровольно предложил РФ свою помощь в войне против Украины", – говорится в сообщении.

За измену своего приспешника оккупанты отблагодарили назначением в местную оккупационную администрацию РФ: он стал "правой рукой" так называемого руководителя "департамента внешних связей и внутренней политики".

Была у предателя еще одна "миссия": он стал одним из лиц из пула псевдоактивистов гауляйтера Сальдо, публично выступавших в поддержку Кремля и якобы представлявших мнение и настроения рядовых людей и общественных организаций Херсонщины.

В частности, именно такую роль предатель сыграл во время устроенного оккупантами "общественного форума" под громким названием "Мы вместе с Россией". Этот "форум" якобы отражал тотальное "желание" жителей Херсонщины "присоединиться" к РФ, к этому упомянутый персонаж вместе с другими коллаборантами, Сальдо и предателями вроде бывшего нардепа-беглеца Игоря Маркова и призвал со сцены пропагандистского мероприятия.

Его выступление, отмечают в СБУ, оккупанты подавали как "общую позицию" громады Херсона.

Имени предателя в Службе не назвали. Однако в период проведения псевдофорума российские пропагандисты сообщали об участии в этом спектакле одного "воина-афганца" – Романа Христенко из Херсона, в реестрах он упоминается как соучредитель Комсомольской районной организации Херсонского городского "Союза ветеранов Афганистана".

Google знает одного афганца Романа Христенко из Херсона, который к тому же имеет отношение к руководству районной организации ветеранов той войны. В сети есть видео-интервью с полным тезкой упомянутого "активиста". Является ли этот человек тем, кого задержали сотрудники Службы, на 100% неизвестно, однако ряд факторов свидетельствуют о том, что это, вероятно, один и тот же человек.

Когда россияне сбежали из Херсона, коллаборант за ними не побежал. Он остался в облцентре и попытался залечь на дно, чтобы избежать правосудия.

"Контрразведчики СБУ задокументировали преступления фигуранта, установили его местонахождение и задержали. Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности коллаборанта. Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса ", – отмечено в сообщении.

В настоящее время коллаборант находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала корректировщика, который приводил российские КАБы на позиции Сил обороны в Донецкой области.

С этой целью предатель обходил местность и фиксировал локацию потенциальных целей. 49-летний местный житель с прокремлевскими взглядами за содеянное может попасть за решетку сроком до 8 лет.