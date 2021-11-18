Мельник заявил, что Украина направит 8500 силовиков на границу с Беларусью, и оценил риски эскалации

Украина собирается направить 8,5 тыс. правоохранителей на границу с Беларусью. Среди них – полицейские, нацгвардейцы и пограничники.

Как пишет Welt, об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью газетам медиа-группы Funke. По его словам, украинское правительство опасается отправки беженцев от границы между Беларусью и Польшей к границе с Украиной.

"Существует риск того, что незаконно ввезенные мигранты будут перенаправлены на нашу границу", – отметил посол.

Он добавил, что усиление границы 8,5 тыс. силовиков – это только начало.

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"Также может быть объявлено чрезвычайное положение. Мы готовы ко всему", – подчеркнул Мельник.

Дипломат напомнил, что граница между Украиной и Беларусью протяженностью более 1000 км состоит из болот и лесов, которые трудно контролировать.

"Мы обеспокоены, что эта территория может быть использована для возможных провокаций", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Государственной пограничной службе Украины определили порядок действий в случае попыток мигрантов прорваться через границу. Огнестрельное оружие применяться не будет, кроме реальной угрозы жизни военнослужащего.

Небольшая группа иностранцев среди тысяч мигрантов, десять дней назад атаковавших беларусско-польскую границу, решила вернуться домой – в Ирак. Но многие продолжают оставаться в своих импровизированных лагерях в пограничной зоне Беларуси, надеясь пробраться на территорию ЕС через Польшу.