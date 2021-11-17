Если мигранты попробуют "прорвать" границу: в ГПСУ рассказали, будут ли открывать огонь

В Государственной пограничной службе Украины определили порядок действий в случае попыток мигрантов прорваться через границу. Огнестрельное оружие применяться не будет, кроме реальной угрозы жизни военнослужащего.

Об этом рассказал РБК-Украина представитель ГПСУ Андрей Демченко. По его словам, если нелегалы все-таки прорвут границу, то пограничники попытаются их задержать, а затем выдворить в Беларусь в рамках реадмиссии.

Соглашение о применении такой процедуры против нелегальных мигрантов Украина и Беларусь подписали 26 октября 2018 года. Этот документ является одной из причин, почему сценарий "мигрантского кризиса" не должен повториться на украинских границах.

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Вторая причина – это географическое положение. Большую часть украинско-беларусской границы составляют леса и болота, поэтому туда довольно сложно организованно переправить большие группы мигрантов.

При этом в ведомстве добавили, что из-за отсутствия инженерных сооружений, как на границе Беларуси и Польши, оборонять рубежи нашей страны от мигрантов придется "живым щитом" украинских силовиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 15 ноября огромная толпа мигрантов атаковала КПП "Брузги" в Гродненской области одноименной области Беларуси на границе с Польшей. Сотни людей начали прорывать пограничный кордон. С беларусской стороны там раздавались выстрелы.

В тот же день мигранты предприняли попытку силового штурма на участке границы в районе села Стажина (Польша). Они бросали в правоохранителей камнями.

16 ноября нелегалы совершили новую попытку прорыва в ЕС. Ночью они разбили лагерь возле пункта пропуска "Кузница" и жгли костры, а утром стали ломать заграждение на нейтральной полосе и бросать камни в польских пограничников. Пострадало семь правоохранителей.