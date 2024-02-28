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Медики до последнего пытались реанимировать: в Кривом Роге 12-летняя девочка выпала из окна многоэтажки и погибла

Марина Погорилко
Расследования
2 минуты
1,2 т.
Медики до последнего пытались реанимировать: в Кривом Роге 12-летняя девочка выпала из окна многоэтажки и погибла

В Кривом Роге в Днепропетровской области 12-летняя девочка выпала из окна квартиры на 8-м этаже. Ребенок погиб.

О трагедии сообщило местное издание "Свои. Кривой Рог". Отмечается, что на место примчалась скорая. Медики до последнего пытались вернуть ребенка к жизни, однако им это не удалось.

Девочка с семьей жила на восьмом этаже. В момент, когда выпала из окна, она должна была быть дома на уроках.

Медики до последнего пытались реанимировать: в Кривом Роге 12-летняя девочка выпала из окна многоэтажки и погибла
Медики до последнего пытались реанимировать: в Кривом Роге 12-летняя девочка выпала из окна многоэтажки и погибла
Медики до последнего пытались реанимировать: в Кривом Роге 12-летняя девочка выпала из окна многоэтажки и погибла

Как пишет "Суспільне", местная жительница Ирина была одной из первых, кто обнаружил тело девочки. Когда она увидела лежащего на дороге ребенка, та еще дышала.

"Звук был глухой, ребята увидели и говорят "Там что-то выпало". Мы бегом подошли и девушка лежала на земле в пижаме. Волосы распущены были, она еще дышала. Минут через 10-15 приехала скорая. Сначала сказали что она погибла, но потом пытались реанимировать", – рассказала женщина.

Соседи рассказывают, что семья погибшего ребенка хорошая. У них есть еще старший мальчик. Ссор никогда не слышали.

"Мать работает, без мужа она только. Бабушка нормальная. Не пьют, не курят. Почему такое случилось, я не понимаю", – рассказала соседка Валентина Желтухина.

Медики до последнего пытались реанимировать: в Кривом Роге 12-летняя девочка выпала из окна многоэтажки и погибла
Медики до последнего пытались реанимировать: в Кривом Роге 12-летняя девочка выпала из окна многоэтажки и погибла

Напомним, 27 февраля в селе Рудня Киевской области на территории заброшенного здания обнаружили тело 15-летнего парня. По предварительной информации, подросток совершил самоубийство. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области двое детей упали с мостика в реку, когда возвращались домой из школы. 15-летний подросток сумел выплыть на берег, но его 8-летняя сестра исчезла из виду.

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