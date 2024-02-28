Медики до последнего пытались реанимировать: в Кривом Роге 12-летняя девочка выпала из окна многоэтажки и погибла

В Кривом Роге в Днепропетровской области 12-летняя девочка выпала из окна квартиры на 8-м этаже. Ребенок погиб.

О трагедии сообщило местное издание "Свои. Кривой Рог". Отмечается, что на место примчалась скорая. Медики до последнего пытались вернуть ребенка к жизни, однако им это не удалось.

Девочка с семьей жила на восьмом этаже. В момент, когда выпала из окна, она должна была быть дома на уроках.

Как пишет "Суспільне", местная жительница Ирина была одной из первых, кто обнаружил тело девочки. Когда она увидела лежащего на дороге ребенка, та еще дышала.

"Звук был глухой, ребята увидели и говорят "Там что-то выпало". Мы бегом подошли и девушка лежала на земле в пижаме. Волосы распущены были, она еще дышала. Минут через 10-15 приехала скорая. Сначала сказали что она погибла, но потом пытались реанимировать", – рассказала женщина.

Соседи рассказывают, что семья погибшего ребенка хорошая. У них есть еще старший мальчик. Ссор никогда не слышали.

"Мать работает, без мужа она только. Бабушка нормальная. Не пьют, не курят. Почему такое случилось, я не понимаю", – рассказала соседка Валентина Желтухина.

Напомним, 27 февраля в селе Рудня Киевской области на территории заброшенного здания обнаружили тело 15-летнего парня. По предварительной информации, подросток совершил самоубийство. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области двое детей упали с мостика в реку, когда возвращались домой из школы. 15-летний подросток сумел выплыть на берег, но его 8-летняя сестра исчезла из виду.

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