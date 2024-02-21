Материалы дела против Пашинского не содержат доказательств создания им преступной группы для похищения нефтепродуктов, – адвокаты

Адвокаты Сергея Пашинского считают, что утверждения, на которых строится подозрение их клиенту, не подтверждают материалы дела. А сообщения на официальных страницах НАБУ и САП по этому делу носят манипулятивный характер для формирования нужного общественного мнения.

Об этом было заявлено во время заседания Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения бывшему нардепу и председателю ассоциации оборонных предприятий Сергею Пашинскому.

Адвокаты обратили внимание судьи, что Пашинский подозревается в создании преступной группы и в влиянии на решение Кабинета Министров, Министерства юстиции и МВД с целью завладения арестованными нефтепродуктами, принадлежавшими беглому бизнесмену Сергею Курченко. При этом в материалах дела не указано, каким образом Пашинский влиял на каждого из так называемых участников схемы, как планировал и руководил "преступной группировкой".

Постановление Кабмина разрабатывалось не по указанию Пашинского, а во исполнение распоряжения в.и.о Президента в 2014 году по разработке механизма обеспечения сохранности имущества, которым преступным способом завладели представители предыдущей власти.

Кроме того, утверждение органов следствия о влиянии Пашинского на премьер-министра, Минюст и МВД не подтверждено. Есть только показания бывшего замминистра внутренних дел Паскала.

Защита Пашинского также опровергла утверждение детективов НАБУ о похищении нефтепродуктов, их реализации по заниженным ценам и отсутствии поступлений от этой операции в бюджет. Отмечается, что реализация нефтепродуктов состоялась во исполнение решения суда о перемещении арестованного имущества с привлечением государственного учреждения. Продажи носили вынужденный и срочный характер, поскольку дата производства, срок годности и качество горючего не были подтверждены, что повлияло на цену реализации. Продажа нефтепродуктов государственным предприятием позволила сэкономить 15% суммы реализации. От продажи арестованных нефтепродуктов в государственный бюджет поступило 330 млн. грн. в виде налогов и сборов.

Таким образом, адвокаты считают подозрение Пашинскому необоснованным, и призывают суд отклонить ходатайство прокурора о заключении под стражу с возможностью залога 300 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA:

12 февраля стало известно, что домой к бывшему нардепу Сергею Пашинскому с обыском пришли сотрудники СБУ и НАБУ. Следственные действия, как выяснилось впоследствии, проводились в рамках дела по передаче "топлива Курченко".

Сам Пашинский при этом утверждает, что дело против него было открыто сразу после того, как он обратился в НАБУ по поводу попытки хищения 240 млн евро. По его словам, в начале года стартовал новый этап заключения договоров по поставкам оружия, но цены пытались завысить в полтора-два раза.

Впоследствии Пашинский также поделился своими мыслями о том, что не так с полученным им подозрением.