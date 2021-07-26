Матери ребенка, который умер после падения в фонтан в Днепре, грозит лишение свободы

За смерть ребенка после купания в фонтане его матери грозит лишение свободы сроком на пять лет, если суд признает ее вину. Утром 25 июля в Днепре скончался четырехлетний мальчик, который 23 июля упал в фонтан в городском сквере "Прибрежный".

Мальчик получил множество травм не совместимых с жизнью, сообщила ТСН. Спасти ребенка медикам Днепропетровской областной детской больницы на Космической так и не удалось.

В больнице рассказали, что врачи восемь часов пытались реанимировать малыша. У того были механические повреждения промежности в результате падения на трубу фонтана, кроме того - травмы внутренних органов полученные из-за струи самого фонтана.

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"Ребенок умер ближе к утру", – прокомментировали смерть малыша в больнице.

После смерти ребенка полиция открыла уголовное производство по статье "злостное невыполнение родительских обязанностей".

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля, в пятницу ребенок игрался в фонтане в Днепре в сквере "Прибрежный" на жилмассиве Победа. Его мать находилась неподалеку. В какой-то момент мальчик поскользнулся и упал. Малыш уже не смог встать самостоятельно. К нему на помощь пришел другой ребенок. Тогда же подошла мать. На руках она вынесла сына с фонтана. На место ЧП вызвали карету скорой помощи. Ребенка отвезли в больницу. Как уже констатировали медики, тот получил значительные травмы внутренних органов.