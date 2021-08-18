Мать боится самосуда, а подросток вину отрицает: выяснились новые детали в деле об убийстве девочки на Харьковщине

Мать обвиняемого в убийстве девочки подростка, считает, что ее сын не мог совершить преступление. Сам обвиняемый настаивает, что жизни Мирославу лишил некий взрослый мужчина.

В эфире программы "Говорить Украина" Богдан, которого подозревают в расправе над девочкой, озвучил подробности трагедии. Аудиозапись разговора с ним предоставила его сестра.

В частности, подросток сообщил, что как-то пожаловался некоему взрослому мужчине, что его "достает" девочка-соседка.

"Она всех во дворе достала", – сказал школьник.

Услышав это, мужчина предложил привести Мирославу к заброшенной пекарне, что расположена территории села. Там мужчина обещал "разобраться" с ребенком.

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При этом на аудиозаписи слышно, что сестра Богдана переспрашивает его, предлагал ли ему мужчина убить Мирославу. на этот вопрос парень ответил утвердительно. Он также отметил, что их втроем никто не видел, потому что мужчина ждал их на месте преступления.

Поддержала сына его мать, которая заявила, что не верит в то, что Богдан мог убить соседку. Она согласна с тем, что к смерти девочки причастен некий взрослый человек.

"Я не верю, что это мой сын сделал. И сердце мое чувствует, что это не он. Я боюсь самосуда. Пожалуйста, найдите настоящего убийцу", – заявила мама Богдана.

Семья школьника указала на двоих мужчин, которые, по их мнению, могут быть причастны к убийству Мирославы. Ранее оба этих человека уже отбывали срок и недавно вышли на свободу. Один из них был осужден за изнасилование малолетней родственницы, а второй – часто заигрывал с 15-летней сестрой Богдана.

В ходе программы сообщили, что полиция их уже допросила, но обвиняемым в данное время остается подросток.

Мама убитой 6-летней Мирославы рассказала, что судмедэксперты сообщили об изнасиловании их дочки, но официальные результаты экспертизы будут готовы позже.

Соседи детей, которые присутствовали на программе подчеркнули, что Богдан во время поисков Мирославы уводил группу поиска от места преступления.

Напомним, что о пропаже шестилетней девочки в Старом Салтове Харьковской области 28 июля сообщила ее мать. Она рассказала, что дочь самовольно ушла со двора дома, предполагаемо с 13-летним соседским мальчиком, и не вернулась домой.

Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном доме. Ребенок был избит. Полиция установила убийцу. В совершении преступления подозревают 13-летнего подростка, соседа Мирославы Третьяк.

Открытое уголовное производство по ч. 2, п. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, подозреваемый в убийстве Мирославы Третьяк 13-летний Богдан Ф. был ранее замечен в жестоком обращении к животным и часто обижал младших детей. Однако его мать не обращала внимание на жалобы на ее сына.