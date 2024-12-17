Масштабное ДТП на Львовщине, которое забрало жизни семи человек: подозреваемым избрали меры пресечения. Фото

Во Львовской области избрали меры пресечения двум подозреваемым по делу о масштабном ДТП 15 декабря с семью погибшими – водителю и пассажиру его авто. Смертельная авария произошла вблизи села Чижиков. Фигуранты скрылись с места происшествия, позже их задержали.

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Как сообщили в Офисе генерального прокурора, 24-летнему водителю BMW, который по предварительным данным управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему было сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).

31-летнего пассажира автомобиля, которому инкриминируют неоказание помощи пострадавшим, оставили под стражей с правом внесения залога.

По данным следствия, водитель BMW в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с автопоездом DAF. В результате этого неуправляемый грузовик столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Водитель BMW вместе с пассажиром покинули место происшествия.

В результате аварии погибли семь пассажиров микроавтобуса. Водители автопоезда и микроавтобуса, а также пассажир последнего получили травмы и были госпитализированы.

Водителя BMW и его пассажира было установлено и задержано правоохранителями.

Как сообщал OBOZ.UA, среди погибших в страшном ДТП с семью жертвами возле Львова – единственная дочь финалистки "Х-фактора", телеведущей Ирины Борисюк, 24-летняя Рената Дзигасова. Девушка возвращалась с гастролей в Европе.

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