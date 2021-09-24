Маскировали под мусор: в 'Борисполе' разоблачили схему незаконного ввоза техники Apple. Фото и видео

Сотрудники пограничной службы на контрольно-пропускном пункте "Киев" в аэропорту "Борисполь" разоблачили преступную схему незаконного ввоза в Украину дорогостоящей техники бренда Apple. Гаджеты попадали на территорию нашей страны под видом мусорных отходов с бортов пассажирских самолетов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы. Очередная партия дорогостоящего товара, которую задержали во время пересечения границы с нарушением таможенного кодекса, предварительно оценивается в 100 тыс долларов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Как рассказали правоохранители, незаконную схему осуществляли бортпроводники пассажирских рейсов. Они скрывали гаджеты в мешках под видом пищевых и бытовых отходов в специальных отделениях для мусора на борту авиалайнеров.

"Впоследствии представители клининговых компаний должны были вывезти аксессуары за пределы пункта пропуска без прохождения какого-либо контроля под видом обслуживания борта и подготовки его к следующему рейсу. Однако по результатам осмотра самолета, прибывшего в аэропорт Борисполь из Дубай, обнаружили 85 девайсов марки Apple. Среди них: iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro", – указано в сообщении.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что все стюарды и стюардессы, замешанные в этой преступной схеме, являются украинскими гражданами. По предварительной версии группа злоумышленников состоит не менее, чем из 10 сотрудников авиакомпании.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в августе пограничники в аэропорту "Борисполь" пресекли преступную схему контрабанды электронных сигарет и табачных изделий.