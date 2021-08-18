В аэропорту "Борисполь" изъяли контрабанду электронных сигарет и табака на 2 млн грн. Фото

В Международном аэропорту "Борисполь" правоохранители ликвидировали канал поставок контрабанды электронных сигарет и табака для кальяна. Сумма изъятого товара составила более 2 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Общий вес составил более 3 тонн.

Контрабанда находилась на территории деятельности таможенного поста "Борисполь".

"По данным следствия, противоправный "бизнес" организован с целью уклонения от уплаты обязательных таможенных платежей. Преступная схема заключалась в доставке товаров из-за границы в Украину грузом, который регистрировали как "личные вещи". По предварительным данным стоимость изъятого составляет более 2 млн грн", – отметили в прокуратуре.

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По факту контрабанды открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Украине прекратили контрабанду техники Apple и брендовых ювелирных изделий через два международных канала. Через таможенный пост "Борисполь" участники схемы пытались провезти партию нелегального груза на сумму более 30 млн гривен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одесской области правоохранители нашли более 50 кг наркотиков, которые были спрятаны в фуре-рефрижераторе с бананами. Контрабандная партия кокаина прибыла из Эквадора и состояла из 46 брикетов.