На Закарпатье в ДТП погибли пограничник, полицейский и две девушки: что о них известно

На Закарпатье произошла жуткая трагедия возле села Великие Лучки Мукачевского района – в ДТП погибли сразу четверо молодых людей. Примерно в 4 часа утра 15 октября автомобиль Renault врезался в эвакуатор, который в тот момент грузил другую машину.

Удар был настолько сильный, что транспортное средство сразу же загорелось: внутри были 25-летний военнослужащий Закарпатского пограничного отряда Юрий Балюк, 18-летняя Сабина Крупка, 16-летняя Карина Чонтош и 21-летний полицейский из Чопа Игорь Марчишак, который сидел за рулем. Водитель эвакуатора получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

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Сабину Крупку похоронили во вторник, 19 октября. Жительница Чопа училась в колледже на бухгалтера. Кроме того, 18-летняя девушка была местной звездой футбола, занималась в ужгородской ДЮСШ. Однажды ее команда вышла на поле против футболисток львовских "Карпат" – тогда Сабина умудрилась забить четыре гола и стать лучшим игроком матча.

В Закарпатской ассоциации футбола помнят ее успехи и рассказали, что девушка была очень перспективной спортсменкой. Правда, говорят, что в последнее время она взяла паузу и не играла в футбол. Вероятно, хотела определиться со своим будущим.

"Я хорошо помню Сабину. Она была лучшей воспитанницей нашей спортивной школы. Я многих девочек тренировала, со многими играла, но такую скоростную футболистку не видела. Она никогда не жалела себя на футбольном поле. Выгрызала мяч зубами, как говорят у нас. Она была игроком сборной Закарпатья, забивала командам Одессы, Львова. Ее там заметили тренеры, звонили мне, хотели видеть ее в своих командах. Я разговаривала с ней, но она планировала играть в командах за рубежом. Ездила в Венгрию пробоваться. Но, к сожалению, травмы не дали ей раскрыться полностью", – говорит тренер Сабины Кристина Костевка.

О смерти 16-летней Карины Чонтош сообщила венгерская певица Габи Тот. В соседней стране юная жительница Закарпатья стала известна после того, как покорила своим голосом зрителей вокального конкурса "Быть звездой".

Талант Карины поразил многих, ей прочили большое будущее, а сама девушка заявляла, что обязательно станет звездой. Музыкой она занималась с самого детства и мечтала об успешной карьере. В своем вступительном видео Карина также рассказывала, что еще одной ее страстью в жизни являются гонки на мотоцикле.

После трагедии в венгерской прессе появились новости, что Карина погибла не сразу. Девушка якобы оказалась заблокирована в горящем автомобиле, но успела написать сообщение в закрытую группу в Facebook. Там она, по данным СМИ, просила о помощи и даже сделала фото автомобиля в огне.

Правда, семья Карины такой информации не верит. По словам близких, никто не знал, что в ту ночь девушка ушла из дома.

"Я слышала, что Карина ушла в ту ночь одна, она даже не взяла верхнюю одежду, хотя на улице было очень холодно. Ее мама утром не нашла ее в доме, они стали искать ее. Потом им сообщили об аварии, но и тогда никто не поверил. Но в полиции им передали цепочку Карины, тогда они поняли, что это она", – рассказала одна из знакомых девушки.

Погибший Юрий Балюк тоже сидел на пассажирском кресле. Он был родом из Гайворона, из многодетной семьи. У 25-летнего инспектора-пулеметчика Закарпатского пограничного отряда остались мама и сестры.

Парень проходил службу в армии до того, как стать пограничником. В соцсетях он публиковал фотографии с сослуживцами. Под одним из снимков мама писала, что любит его и скучает.

За рулем Renault был 21-летний инспектор Закарпатской полиции Игорь Марчишак. Работать в правоохранительные органы парень пришел еще три года назад. Он был в звании лейтенанта и ему прочили хорошую карьеру.

Судя по декларации Игоря, сгоревший автомобиль принадлежал именно ему. У парня остались родители, известно, что его отец работает на железной дороге.

В полиции Закарпатской области сообщили, что открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек.