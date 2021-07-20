Маньяк охотился на людей возле полиции и храма: подробности странных убийств на Львовщине

Во Львовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин. Преступления произошли с разницей в две недели, а "маньяк", как его прозвали правоохранители, ходил по улицам Стрыя с оружием и выбирал жертв. Причем убивал возле церкви и недалеко от управления полиции.

Подробнее о резонансных ЧП читайте в материале OBOZREVATEL.

Жертвой вышедшего на охоту преступника 4 июля стал 41-летний Иван Гарбыч. Мужчина ранее был мелким предпринимателем, но кризис не пощадил – в последнее время работал оператором на автомойке.

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Примерно в 23:40 на перекрестке улиц Вокзальная и 1-го Ноября неизвестный открыл огонь по человеку. Первый выстрел в правую сторону живота, второй – в грудь. После этого убийца скрылся с места преступления.

Стрельбу услышали местные жители, а когда нашли лежащего на земле мужчину, который истекал кровью, вызвали скорую помощь и полицию. Но человек получил ранения, несовместимые с жизнью.

По факту убийства полиция открыла уголовное производство, но расследование топталось на месте.

"Мы постоянно упирались в тупик: мотива для убийства Гарбича просто не было. Зацепок – тоже", – рассказали OBOZREVATEL неофициально в полиции.

Второе ЧП произошло 17 июля, спустя всего две недели после первого. Также был убит мужчина и тоже двумя выстрелами.

Это случилось примерно в около 00 часов 14 минут вблизи храма Всех Святых Украинского Народа на улице Выговского.

Новой жертвой стрелка стал 43-летний мужчина: вследствие тяжелых ранений в грудную клетку и паховую область человек скончался.

"После этого убийства сразу стало понятно, что убийца один и тот же. Двое мужчин были застрелены из обреза гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-26Е. Нужно было спешить: стрелок мог сократить время и начать охотиться на новую жертву", – рассказал собеседник издания в полиции.

Тем временем Стрый оказался на грани паники: местные жители тоже связали между собой последние громкие преступления – по городу поползли слухи о маньяке.

Ситуацию осложняло то, что поблизости от мест, где расстреляли мужчин, не было работающих камер видеонаблюдения. На убийцу вышли, можно сказать случайно: во время отработки территории местные полицейские заметили подозрительного парня, который остановил рейсовый автобус Львов – Ужгород.

Сотрудники Стрыйского районного управления полиции приняли решение проверить подозреваемого. На 625 км трассы Киев-Чоп, в селе Конюхов Стрыйского района, правоохранители зашли в автобус.

В вещах 23-летнего парня оказался обрез и патроны. Также выяснилось, что он собирался добраться до Сколе, откуда родом.

Во время допроса стрелок признался в совершенных преступлениях, но заявил, что мотива убивать конкретных людей у него... не было. Мол, выбирал мужчин постарше, вот и все.

Правоохранители говорят, что это заявление многих потрясло, однако парень не произвел впечатление психически больного человека. В любом случае окончательное заключение даст судмедэкспертиза.

"Полицейские между собой прозвали задержанного маньяком. Он абсолютно ни о чем не жалеет, равнодушен к боли людей, потерявших близких. Возможно, нам удалось остановить серийного убийцу, который еще долго бы убивал", – рассказал полицейский.

Задержанному объявили подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.115, п.13 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. 17 июля Стрыйский горрайонный суд избрал меру пресечения подозреваемому в двух убийствах на улицах города: до сентября он будет находиться под стражей.