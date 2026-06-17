Мама с сыном шли на зеленый: в больнице скончался 12-летний мальчик, которого сбила судья в Кривом Роге

В больнице скончался 12-летний мальчик, получивший тяжкие травмы в результате ДТП в Кривом Роге Днепропетровской области в начале февраля этого года. Ребенок вместе с мамой переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на них наехал автомобиль, за рулем которого находилась судья одного из районных судов города.

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С тяжёлой травмой головы мальчик находился в реанимации, врачи несколько месяцев боролись за его жизнь. О смерти ребёнка сообщает Telegram-канал "Свои. Кривой Рог".

Умер мальчик, пострадавший в ДТП с участием судьи

По данным канала, в больнице Днепра скончался 12-летний мальчик, которого в феврале сбила судья Довгинцевского райсуда Евгения Костенко. Ребенок вместе с матерью переходил регулируемый пешеходный переход на разрешающий сигнал. Водительница же не остановилась, несмотря на красный сигнал светофора.

Мальчик в результате аварии получил тяжелую травму головы. Все это время он находился в реанимации.

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Дело в отношении виновницы аварии передано в суд. Однако для неё избрана самая мягкая мера пресечения – личное обязательство, пишет "Свои.Кривой Рог".

О смерти ребенка стало известно 17 июня.

Судью защищает адвокат, известный по ещё одному ДТП со смертельным исходом

В то же время в "Свои. Кривой Рог" обратили внимание на то, что защищать судью Костенко взялся адвокат Юрий Малица. Криворожцам он известен по еще одному резонансному делу – связанному ссмертельной уличной гонкой в городе, произошедшей в июне прошлого года.

Тогда, отмечает издание, в Кривом Роге 35-летний Александр Кузичкин на Tesla устроил гонку с товарищем на BMW.

На одном из перекрестков Tesla на большой скорости врезалась в ВАЗ и Hyundai Accent, после чего ВАЗ отбросило под колеса BMW.

В результате аварии погиб 48-летний водитель ВАЗа. Травмы также получили три женщины: водительница Hyundai и пассажирки BMW и ВАЗа.

Адвокат Малица защищает в суде водителя Tesla, а родственники погибшего, как утверждает "Свои. Кривой Рог", заявляли об умышленном затягивании рассмотрения дела и "предложениях денежной компенсации" со стороны виновника аварии и его защиты.

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