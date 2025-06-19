В Кривом Роге Tesla на скорости влетела в ВАЗ и Hyundai, которые стояли на светофоре: момент смертельного ДТП попал на видео
В Кривом Роге произошла смертельная авария с участием четырех автомобилей. В сети обнародовали видео момента ДТП.
На кадрах видно, как Tesla на огромной скорости влетает в машины, стоявшие на красный сигнал светофора. Видео распространяют местные Telegram-каналы.
ДТП произошло накануне около 16:50 на проспекте 200-летия Кривого Рога. По данным полиции, водитель Tesla не остановился перед светофором и столкнулся с автомобилями, ожидавшими зеленый свет. От удара ВАЗ отбросило на BMW, стоявший рядом.
В результате аварии водитель ВАЗа 1975 года рождения погиб на месте. Трое женщин - водитель Hyundai и пассажирки ВАЗ и BMW - получили травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Правоохранители задержали водителя Tesla на месте происшествия. Ему объявили подозрение за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Продолжается расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас устанавливаются все детали этой трагической аварии.
Вечером 18 июня в Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие с трамваем. В результате схода с рельсов вагон с десятками людей врезался в дерево. Из-за этого ранения получила водитель и еще четверо пассажиров.
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