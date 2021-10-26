Элитные авто, особняки и пентхаусы: как одесским прокурорам 'повезло' с богатой родней

В декларациях родственников топ-прокуроров Одесской области указаны дорогие пентхаусы, квартиры в элитных ЖК и автопарки, при том, что многие из них официально не имеют больших доходов. Сами же прокуроры не декларируют ценного имущества.

Об этом говорится в материале Центра журналистских расследований. Так, руководителя Одесской областной прокуратуры Сергея Костенко обеспечивают жильем родители. Его мать владеет особняком в коттеджном поселке, площадью более четырехсот квадратных метров, пишут в центре.

В декларации не указана стоимость, однако журналисты сравнили его с похожими домами в этом районе и выяснили, что он может стоить около 10 миллионов гривен.

Видео дня

Там Костенко проживает с семьей, а его дочь публикует фото возле особняка в социальных сетях. При этом владелица недвижимости, Валентина Костенко, получает только пенсию и 132 гривны дохода как один из 18 учредителей Арцизского завода железобетонных конструкций.

На его отца, как сказано в материале, записан автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 стоимостью более миллиона гривен и Kia Sportage 2012 года выпуска.

17-летней дочери Костенко с 2008 года принадлежит квартира на 110 квадратных метров в ЖК "Кукуруза" в центре Одессы, говорится в материале. Квартиры в нем такой площадью продают в среднем по 4 млн грн.

Руководитель Малиновской окружной прокуратуры Одессы Андрей Стоев согласно декларации, не владеет ни домом, ни машиной. Вместе с семьей он якобы проживает в пентхаузе на 213 кв. м в ЖК "Гранд-Парк на Говорова", который записан на его 84-летнюю бабушку. В этом же доме приобрел жилье его тесть.

Глава Суворовской окружной прокуратуры Одессы Борис Индиченко, как пишут журналисты, владеет квартирой в ЖК "Руслан и Людмила", которая может стоить около 4,2 млн грн. По словам Индиченко, имущество он приобрел еще до работы в правоохранительных органах.

Согласно декларациям за прошлые годы, Индиченко ездил на BMW X5 2011 года выпуска и Volkswagen Beetle 2015 года, владелицей которой указал свою мать. Кроме того, она приобрела AUDI A5 2017 года выпуска (средняя стоимость 1 млн грн) и Land Rover Discovery (средняя стоимость 2 млн грн).

Также на нее зарегистрированы квартира в ЖК "Дом на Осипова", офис 72 кв. м в новострое "Малинки", парковочное место на три автомобиля в ЖК "Руслан и Людмила" и дом на 160 кв. м в Лиманке под Одессой.

У Константина Царелунги – руководителя Приморской окружной прокуратурой Одессы, согласно декларации, нет имущества. Однако на его гражданской супруге зарегистрировано недвижимости на два десятка миллионов. Это половина дома в Одессе, часть земельного участка под домом, квартира в ЖК "9 жемчужина", два парковочных места в этом же ЖК и офис в ЖК "Белый дом".

Как сообщал OBOZREVATEL, детективы НАБУ сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. Среди них – мэр Одессы Геннадий Труханов.