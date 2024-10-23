'Ляшко должен уйти в отставку': эксперт объяснил, почему ответственность Минздрава в коррумпированности МСЭК больше за ОГП. Видео

Ответственность за коррупционные скандалы вокруг медико-социальных экспертных комиссий должен нести в том числе глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Загородний.

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Он считает, что Ляшко должен уйти в отставку. Об этом эксперт сказал в интервью проекту OBOZ.Talk.

Загородний отметил, что МСЭК – это "все равно его система", поэтому министр здравоохранения "должен больше нести ответственность, чем, например, [Андрей] Костин". Напомним, что генпрокурор Костин 22 октября после заседания СНБО Украины подал в отставку.

Политолог недоволен и работой правоохранительных и антикоррупционных органов. "Почему они не занимаются своими функциями?.. А почему у нас господин Ляшко остался при должности, который сейчас будет все это "реформировать"? Это же Минздрав. Он почему у нас не несет никакой ответственности за это?" – задался вопросом Загородний.

Отметим: 23 октября на брифинге Ляшко, которого накануне раскритиковал президент, прокомментировал возможность своей отставки из-за скандала вокруг МСЭК. Он сказал, что подать заявление на увольнение гораздо проще, чем осуществить реформу.

Загородний сказал, что надеется на то, что вопрос об увольнении главы Минздрава рассмотрят компетентные ведомства, "потому что Ляшко должен уйти в отставку, это однозначно".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во всех регионах, спецпрокуратурах и центральном аппарате Офиса генерального прокурора пройдет служебное расследование возможных злоупотреблений сотрудников при получении групп инвалидности. Подозрительно высокие проценты прокуроров, имеющих соответствующий статус, в Черкасской (27,4%) и Хмельницкой (29,8%) областях.

– Ликвидация медико-социальных экспертных комиссий должна состоятся до конца 2024 года, согласно решению СНБО.

– По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, вместо МСЭК в нашей стране внедрят новую, цифровую и прозрачную европейскую модель.

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