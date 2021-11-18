Лукашенко до последнего верил, что 'вагнеровцы' прибыли в Минск для дестабилизации – Bellingcat

Незаконно избранный президент Беларусь Александр Лукашенко до последнего считал, что "вагнеровцы", которых для задержания выманила украинская разведка, прибыли для срыва выборов. Россияне же только спустя неделю смогли выяснить, что на самом деле произошло.

Об этом говорится в расследовании Bellingcat, обнародованном 17 ноября. После выдачи наемников российской стороне, ФСБ стала их допрашивать, чтобы узнать все подробности.

Отмечается, что после прибытия на территорию Беларуси украинский куратор, который работал с боевиками под псевдонимом "Артур Палыч", сообщил Артему Миляеву (россиянин, воевавший на Донбасс за оккупантов, который по легенде должен был возглавить всех отобранных для "работы" в Венесуэле наемников) об изменении планов и переносе вылета из Беларуси в Турцию на пять дней (изначально они должны были покинуть страну на следующий день, после прибытия).

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В Минске все участники группы вели себя дисциплинированно, не употребляли алкоголь и не ходили по городу. Поскольку в гостинице не хватило мест, чтобы продлить проживание, 32 боевиков 27 июля переселили в санаторий "Беларусочка". Еще один остался у родственников в Минске.

Один из наемников рассказал впоследствии Bellingcat, что вечером 28 июля они заметили микроавтобус, в котором узнавалось наблюдение белорусских спецслужб. Они не придали этому значения, ведь полагали, что те просто следят, когда наемники покинут страну. Но той же ночью спецназ "Альфа" КГБ ворвались в санаторий.

Один из задержанных вспоминал, что во время обысков по репликам спецназовцев было понятно: они искренне верят, что наемники прибыли для свержения власти в Беларуси.

Затем их допрашивали, как предполагается, сотрудники КГБ: спрашивали, знают ли те Сергея Тихановского и Николая Статкевича (арестованные накануне кандидаты в президенты).

По словам собеседника Bellingcat из числа задержанных, белорусские спецслужбы действительно полагали, что задачей группы было свержение правительства.

В итоге наемникам предъявили обвинения в заговоре с целью свержения правительства и организации массовых беспорядков в сотрудничестве с арестованными деятелями оппозиции Тихановским и Статкевичем.

Российские власти и спецслужбы поняли, что происходит лишь спустя неделю. Они отследили через IP, откуда публиковались объявления на российских сайтах. Соответствующие данные были опубликован 6 августа в "Комсомольской правде".

На следующий день президент страны-агрессора Владимир Путин позвонил Лукашенко. Но последний и тут не сразу принял версию РФ, по крайней мере публично.

Лишь 14 августа Россия официально объявила, что Беларусь передала им 32 граждан и они уже на российской территории.

Хотя сами наемники рассказали расследователям, что в РФ они оказались только 16 числа. Их поместили на двухнедельный карантин в Подмосковье. В это время ФСБ допрашивало боевиков, чтобы понять процесс вербовки, который провела украинская разведка.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о расследовании Bellingcat по "вагнеровцам". По их данным, украинские спецслужбы блестяще организовали спецоперацию по захвату российских наемников, однако довести ее до конца не удалось. Подробнее о том, почему она провалилась, читайте здесь.