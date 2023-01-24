Лозинского заключили под стражу с возможностью внесения залога в 100 млн грн

Бывший заместитель министра развития громад и инфраструктуры Василий Лозинский взят под стражу с возможностью внесения 100 миллионов гривен залога. Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд.

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Об этом сообщили на Facebook-странице ВАКС. Там сообщили, что срок содержания под стражей – до 24 марта 2023 включительно. Отмечается, что таким образом суд полностью удовлетворил ходатайство детектива НАБУ.

Напомним: 22 января Кабмин Украины уволил Лозинского с занимаемой им должности после громкого коррупционного скандала. 21 января чиновник был задержан на взятке в размере 400 тыс. долларов – НАБУ обвинило его в участии в преступной группировке по хищению бюджетных средств.

О задержании Лозинского сообщил журналист Юрий Бутусов. "Это самый большой по должности государственный служащий, задержанный на взятке во время исполнения обязанностей за время независимости Украины", – отметил он.

"Начинается один из самых больших коррупционных скандалов в истории украинской власти, поскольку такое позорное и циничное преступление должно вызвать отставку действующего правительства", – написал Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 января Кабмин уволил пять глав ОВА. В отставку уйдут руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, Киевской – Алексей Кулеба, Запорожской – Александр Старух, Сумской – Дмитрий Живицкий и Херсонской – Ярослав Янушевич;

– заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку из-за скандала с закупкой продуктов для ВСУ. Он отвечал за тыловое обеспечение ВСУ. Отставку зама уже одобрил Резников.

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