Лодка была пустая: на Полтавщине во время рыбалки погиб мужчина

В Полтавской области вблизи села Коломакское произошел трагический несчастный случай на водоеме. Вечером 9 июня спасатели обнаружили в пруду тело мужчины.

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Накануне он ушел на этот водоем на рыбалку. Об этом сообщает "Суспільне Полтава".

Обстоятельства происшествия

По информации представителя ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области Виталия Шкаревского, в водоеме возле села Коломакское Полтавского района спасатели обнаружили тело.

По словам сотрудника ГСЧС, спасателей в Коломакскую территориальную громаду вызвала жена погибшего. В пруду, где рыбачил мужчина, была только его пустая лодка. Спустя 5 часов поиска водолазы обнаружили тело. Погибший был 1953 года рождения.

Тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Напомним, в Днепровском районе Киева в Гидропарке спасатели достали из воды тела двух мужчин, которые утонули во время купания. Погибшими оказались граждане другого государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одесской области произошло трагическое событие – во время купания погиб 15-летний подросток. Парень исчез под водой при попытке переплыть водоем.

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