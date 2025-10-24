'Ликвидировать всех – женщин, детей': ГУР перехватило преступный приказ наемников Путина в отношении гражданского населения. Аудио

Российские оккупанты получают от своего командования приказы убивать украинских гражданских – даже детей. Соответствующая "задача", кроме других подразделений, поставлена перед колумбийскими наемниками, которые воюют против нашей страны в составе 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии центрального военного округа РФ.

Перехват соответствующего разговора получило Главное управление разведки МО Украины. Аудио обнародовано 24 октября на YouTube-канале ГУР.

Доказательства очередного военного преступления государства-агрессора

В радиоперехвате зафиксировано, как один из полевых командиров отдает приказ на испанском языке на казнь гражданских украинцев.

"Когда туман, мгла, чтобы их не идентифицировали, пусть ликвидируют всех людей, которые являются врагами: на мотоциклах, на велосипедах, женщин и детей, женщин и детей!" – командовал он, дважды повторив последнюю фразу.

В ГУР МО Украины отметили, что убийства гражданских – регулярная и инспирированная командованием практика 30-й мотострелковой бригады противника.

Только 21 октября ее военнослужащие совершили циничное преступление, расстреляв мирных жителей в окрестностях Покровска.

"Теперь российское командование пытается эту практику распространить и на иностранных граждан, воюющих за Москву, чтобы сделать их соучастниками преступлений против гражданского населения", – отметили в ведомстве.

Украинские разведчики пообещали, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Как писал OBOZ.UA, в городе Покровск Донецкой области российские оккупанты расстреляли мирных жителей. Возле железной дороги, к которой прорвались россияне, дрон обнаружил тела трех погибших гражданских и живую женщину с простреленными ногами. Ее вынес из зоны боев неизвестный мужчина.

