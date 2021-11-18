Лидер антивакцинаторов Стахив рассказал о связях с Кеннеди и отверг российский след

Скандальный антивакцинатор Остап Стахив, подозреваемый в попытках свергнуть конституционный лад в Украине, заявил, что имеет связи с американской семьей Кеннеди. Он также рассказал, что его приедут поддержать из США.

Об этом он сказал после заседания Галицкого районного суда по избранию ему меры пресечения в четверг, 18 ноября, пишет Zaxid.net. Судья принял решение арестовать Стахива на два месяца.

Так, антивакцинатор во время общения с журналистами рассказал, что якобы общается с Робертом-Фрэнсисом Кеннеди-младшим. Он является племянником погибшего президента Кеннеди, адвокатом и радиоведущим. Кроме того, Роберт-Френсис – один из лидеров антивакцинаторского движения в Америке.

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Стахив рассказал, что имеет родственников в Америке, которые должны приехать и поддержать его.

"Вся семья почти в США. У меня есть связи с племянником Кеннеди, Робертом. Его отец был прокурором. Он является главой медицинской детской ассоциации", – сказал Стахив.

В то же время он возразил, что имеет связи с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 ноября Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для Остапа Стахива. Его отправили за решетку на 2 месяца.