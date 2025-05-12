Легковушка влетела в бензовоз, а потом в аварию попала фура: на Днепропетровщине в ДТП погибли два человека, есть пострадавшие. Фото и видео

В понедельник, 12 мая, на Днепропетровщине произошло жуткое ДТП, легковая машина влетела в бензовоз, а затем в аварию попал грузовик. Водитель и пассажирка BMW от полученных травм погибли на месте.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Свои Кривой Рог". Дополнительная информация устанавливается.

Известно, что дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи н.п. Софиевка, на трассе Днепр-Кривой Рог. Бензовоз и легковых столкнулись лоб в лоб.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд BMW на полосу встречного движения, что привело к столкновению. Водитель бензовоза утверждает, что пытался избежать прямого удара, однако столкновение было неизбежным и повлекло разворот кабины грузовика.

В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля BMW погибли на месте, их тела были заблокированы. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и полиции.

Позже стало известно, что во время деблокации тел погибших травмировался спасатель, ему оказывается медицинская помощь.

По предварительной информации, у грузового фургона отказали тормоза. Данные о происшествии уточняются.

По состоянию на 14:14, 12 мая, стало известно, что вместе с молодой парой (мужчина 25 лет и женщина 23 лет) в легковом автомобиле находился пес, животное тоже зажало, оно не выжило.

Сообщается, что в 7:40 утра BMW столкнулся с бензовозом. В 11:45 грузовик без тормозов въехал в место ДПТ, в результате чего пострадал чрезвычайник. Сейчас он находится в медицинском заведении с подозрением на перелом ребер. У водителя фургона травмирована нога.

Напомним, в ДТП на Полтавщине с участием патрульного авто погибли работник ТЦК и сотрудник полиции, которые везли мобилизованного. Смертельная авария произошла на трассе Кременчуг – Полтава вблизи села Мачехи. Произошло лобовое столкновение двух автомобилей – Opel Insignia и полицейской машины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области возник громкий скандал после того, как полицейская сбила 7-летнюю девочку на пешеходном переходе. Когда отец пришел в участок выяснять обстоятельства, то его задержали и отвезли в ТЦК.

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