Квартира у отца за миллион долларов и поездки на служебном автомобиле: СМИ раскрыли громкие подробности о генерале Нацполиции Шайхете. Видео

Руководитель Департамента миграционной полиции Национальной полиции Украины Сергей Шайхет несколько раз в неделю в разгар рабочего дня ездит в спорткомплекс в центре Киева. Для поездок, продолжающихся по несколько часов, использует служебный автомобиль на "оперативных" номерных знаках.

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Живёт же генерал Нацпола в элитном жилом комплексе, где стоимость квартир стартует от 1 млн долларов: жилье там зарегистрировано на его отца. Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

Расследователи напомнили, что звание генерала полиции и должность руководителя Департамента миграционной полиции НПУ Шайхет получил осенью прошлого года. До этого он с июля 2020-го возглавлял ГУ Национальной полиции в Николаевской области, еще раньше, с декабря 2016-го, работал в должности начальника следственного управления ГУНП Украины в Одесской области.

После переезда в столицу Шайхет находит время, чтобы поддерживать себя в хорошей форме: правда, делает он это не после работы, а вместо.

"Журналисты Bihus.Info обратили внимание на то, что руководитель МиПола Шайхет несколько раз в неделю посреди рабочего дня около трех часов проводит в спортивном комплексе. Туда он приезжает на служебном автомобиле с оперативными номерами, которые по закону правоохранители должны использовать во время оперативной работы", – отмечают в Bihus.Info.

В то же время журналисты замечали генерала полиции на этом же служебном автомобиле, когда он заезжал и выезжал из одного из самых дорогих киевских ЖК. Однако в декларации начальника Департамента миграционной полиции ни одной недвижимости там не указано. А квартирой площадью около 200 кв. м и паркоместом в элитном жилом комплексе владеет его отец Олег Шайхет.

Чтобы обзавестись схожей квартирой в этом ЖК, подчеркивают журналисты, необходимо выложить от 1 млн долларов.

"Отец генерала на протяжении последних 10 лет занимается охранной деятельностью и является совладельцем охранной компании "Секьюрайти". Другим ее совладельцем является крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта", которую до национализации контролировали олигарх Игорь Коломойский и группа "Приват", – отметили в Bihus.Info.

До начала собственного бизнеса Олег Шайхет был полковником полиции и командовал спецподразделением "Сокол", рассказывали в свое время журналисты "Суспільного".

Когда журналисты Bihus.Info обратились к самому Сергею Шайхету, тот отказался от комментариев.

О Сергее Шайхете, кроме последних трех мест его работы, известно, что родился он в 1986 году в Луцке. В 2005 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины. Однако безоблачной его служебная карьера раньше не являлась. Так, как сообщало "Суспільне", 7 декабря 2015 года Шайхета-младшего уволили из полиции за "служебное несоответствие", он не прошел аттестацию. Позже обжаловал это решение в суде и восстановился в должности.

Шайхет – далеко не первый представитель системы МВД, к которому возникли вопросы за время, когда ведомство возглавляет министр Игорь Клименко.

Одним из самых громких скандалов стал случай с заместителем председателя Нацполиции Дмитрием Тышлеком, который, как установили журналисты Bihus.Info, пользуется недвижимостью и автомобилем семьи партнера главы ростовской криминальной группировки. Жена и теща должностного лица имеют паспорта РФ, последняя еще и живет на территории РФ.

Не менее громким и одним из самых свежих стал кейс преемника Клименко в должности руководителя Национальной полиции Украины Ивана Выговского, у семьи которого журналисты обнаружили долю в компании ООО "Югнефтепродукт", занимающейся оптовой торговлей горючим. В течение 2022-2023 годов фирма торговала по меньшей мере с двумя фигурантами уголовных производств, следствие по которым вела полиция под руководством Выговского.

Кроме того, Выговский, как утверждали расследователи, долгое время пользовался ценными автомобилями, оформленными на тещу, которая не занималась бизнесом и не получала заработную плату.

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info выяснили, что судья Верховного суда Игорь Дашутин проживает в коттедже в Киеве за 18 млн грн. Его якобы приобрела теща судьи уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ранее основным местом обитания Дашутина была квартира, записанная на мать, в одном из элитных столичных ЖК. Да и со средствами для передвижения семье судьи помогли родственники: собственных задекларированных автомобилей в декларации Дашутина нет.