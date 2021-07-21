Куюн вымогает деньги у БРСМ-Нафты и дискредитирует Socar по заказу Виталия Антонова, – азербайджанский журналист

Азербайджанский журналист Акпер Гасанов сообщил, что директор консалтинговой группы "А-95", медиа-вымогатель Сергей Куюн распространяет манипулятивную информацию о деятельности Sokar, а также вымогает деньги у украинской сети АЗС БРСМ-Нафта.

Об этом говорится в его статье для азербайджанского издания Korrespondent.az. В частности, принадлежащий Куюну сайт enkorr.ua опубликовал новость о том, что Socar New Energy Ltd (SNE) якобы станет новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco. Несмотря на официальное опровержение пресс-службы Socar, одновременно enkorr.ua идентичные неправдивые тексты были размещены в других трех украинских СМИ.

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По мнению Акпера Гасанова, за этой медиа-кампанией стоит сеть АЗС ОККО и лично Виталий Антонов – собственник холдинга "Универсальная инвестиционная группа", куда входит ОККО, Галнафтогаз и другие компании. Ранее украинские СМИ называли Куюна "экспертом на зарплате", который получает деньги от владельца ОККО за черные пиар-кампании против конкурирующих сетей: пишет заказные статьи, подтасовывает аналитику, манипулирует данными о ценах и качестве топлива. Автор материала также упомянул недавний скандал, связанный с вымогательством Куюном 15 тыс. долларов в месяц от сети БРСМ-Нафта.

"Будет ли положен конец такого рода деятельности Куюна, получит ли он реальный тюремный срок? Сам Куюн, судя по всему, очень надеется на покровительство господина Антонова, имеющего связи в том числе и в Верховной Раде, и гораздо "выше". Но оправдаются ли его надежды после того, как достоянием общественности стал факт вымогательства денег у одного из руководителей сети "БРСМ-Нафта" и после доказанной лжи по поводу SOCAR", – пишет Акпер Гасанов.

По его данным, информация о деятельности Куюна уже доведена до Офиса генерального прокурора Украины и Офиса президента.

Напомним, 19 июля журналист Сергей Иванов опубликовал аудиозапись, на которой зафиксирован фрагмент разговора директора по маркетингу и стратегическому планированию БРСМ Александра Мельничука с Сергеем Куюном. На записи слышно, как Куюн предлагает Мельничуку платить ему 15 тыс. долларов ежемесячно. По данным Иванова, это "такса" за лояльность и отсутствие негатива о БРСМ в СМИ.

13 июля в офисе консалтинговой группы "А-95", квартирах Сергея Куюна и его брата Артема Куюна Национальная полиция провела 5 обысков по делу об уклонении от уплаты НДС. В ходе обысков была изъята компьютерная техника, носители информации и 104 тыс. долларов наличными.