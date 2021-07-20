Куюн вымогал у БРСМ-Нафты 15 тыс. долларов в месяц, – Иванов

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн занимается медиа-вымогательством и предлагал БРСМ-Нафта платить ему 15 тыс. долларов в месяц за "лояльность".

Об этом на своей странице в Facebook журналист Сергей Иванов со ссылкой на аудиозапись, которая оказалась в распоряжении правоохранительных органов.

"Сергей Куюн, главный пиарщик топливного картеля, о котором я вам неоднократно рассказывал и благодаря которому мы имеем значительно завышенные цены на бензин, не устает удивлять отборным маразмом. Сейчас он разгоняет обращение к новому руководителю МВД Монастырскому с просьбой усилить борьбу с теневым нефтерынком. Если вы забыли, кто такой Куюн, я напомню. Это "эксперт топливного рынка" на зарплате у сети АЗС ОККО, который оправдывает картельные сговоры и "мочит" в медиа их конкурентов. На прошлой неделе в офисе его фирмы прошли обыски, в ходе которых была изъята большая сумма кэша, более 100 000 долларов. Куюн прогнозируемо назвал следственные действия заказом, изображает спокойствие и петросянит, призывая СМИ делить с ним гонорары, которые они якобы получают за негативные публикации о нем. Искренне сочувствую Куюну по поводу обысков, не могу не добавить, что и без СМИ он получает немалые деньги от картеля", – написал Сергей Иванов.

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Так, Куюн предлагает сетям платить тысячи долларов за нейтрально-позитивные упоминания в СМИ. Те, кто платить отказываются, пишет Сергей Иванов, получают поток фейков про "бодягу, контрафакт, махинации с налогами и еще и донос ментам, поскольку заявление – это уже информационный повод".

Журналист назвал это медийным рэкетом и опубликовал расшифровку разговора Куюна с одним из топ-менеджеров сети БРСМ-Нафта Александром Мельничуком. На записи Куюн предлагал БРСМ "лояльность" в обмен на 15 тыс. долл. в месяц.

"Серега, 15 тысяч долларов платить ежемесячно – это очень много…", – говорит Мельничук.

На что Куюн отвечает: "Ну, Сань, я ж тебе говорю, что, с одной стороны, да, немало. Но, с другой стороны, мы понимаем, что компания зарабатывает дох...я".

"В результате Мельничук отказался платить $15 тыс. Куюну и получил кучу отборного дерьма в адрес компании. Подчеркиваю, название компании тут не имеет никакого значения, поскольку такой подход Куюн практикует относительно всех своих "клиентов". И подход этот – вымогательство, то есть уголовное преступление, за которым должна следовать ответственность", – написал Сергей Иванов.