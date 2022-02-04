Куда уходят миллиарды, или почему ЦХОЯТ и железную дорогу не могут ввести в эксплуатацию

Сегодня в отрасли атомной энергетики перед украинским государством стоит очень важная задача – достройка и ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) и подъездных путей к нему. Если мы не успеем завершить эти объекты до 2023 года, то вынуждены будем платить огромные (сотни миллионов долларов США) штрафы России, которая временно хранит наше отработавшее ядерное топливо у себя.

Возложена эта очень важная миссия на обособленное подразделение НАЭК "Энергоатом" - "Атомпроектинжиниринг", руководит которым некто Божко Николай Петрович, о деятельности которого далее мы поведаем более подробно.

В нашем тематическом расследовании мы расскажем о том, как, вместо постройки критически важного стратегического объекта, руководство "Атомпроектинжиниринг" занимается "распилом" средств налогоплательщиков.

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На сегодняшний день ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива и прекращение вывоза отработавшего ядерного топлива с Хмельницкой, Ривненской и Южно-Украинской АЭС на переработку в РФ является стратегической задачей для украинского государства. Об этом прямо заявлял Президент Украины Владимир Зеленский.

"Символично, что сегодня, в День энергетика, завершается строительство первого пускового комплекса централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне отчуждения. Работа этого объекта обеспечит атомной генерации Украины реальную независимость от любых геополитических прихотей", - сказал Зеленский в декабре прошлого года.

Но, к большому сожалению, процесс запуска ЦХОЯТ движется крайне медленно и непрофессионально. Изначально обозначенные сроки ввода в эксплуатацию неоднократно нарушались. Энергетические эксперты в унисон твердят, что в заявленные сроки мы не успеем ввести ЦХОЯТ и железнодороные пути в эксплуатацию, что сулит нашему государству большие пробемы в виде многомиллионных штрафов, которые мы вынуждены будем платить стране-агрессору.

Вместо того, чтобы направить все силы на достижение поставленнных целей, обусловленных критической необходимостью, мы видим различные манипуляции, дешевый PR в СМИ.

Ко Дню энергетика в декабре 2020 года на Централизованное хранилище отработавшего топлива (ЦХОЯТ) возили журналистов по поводу якобы окончания его строительства.

"На тот момент не были смонтированы системы радиационного контроля, физической защиты ядерной установки (а ЦХОЯТ – ядерная установка), систем связи, объект не был подключен по постоянной схеме к электроэнергии, бетон на площадке хранения ОЯТ заливали не проектной марки в неблагоприятных погодных условиях, потому по весне там появились трещины", - пишет в авторской статье член коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Ольга Кошарная.

Ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ врио президента "Энергоатома" Петр Котин обещал в конце мая 2021, потом в конце июля. А на 20 августа было объявлено о "презентации" ЦХОЯТ ко Дню независимости Украины. На мероприятии присутствовал министр энергетики Украины, экс-вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко. Президент Украины, глава Госатомрегулирования Украины, представители посольства США, компании Holtec Interational, технология которой внедряется на ЦХОЯТ, не почтили событие своим присутствием. Это говорит о многом.

На сегодня объект не готов к вводу в эксплуатацию. Поэтому многими подобные "утренники" НАЭК воспинимаются, как дешевый фарс, призванный отвлечь внимание от реальной картины происходящего. При этом вся эта деятельность обходится украинцам в миллиарды гривен.

Похожая ситуация сложилась и вокруг строительства ветки железной дороги Вильча-Янив, ведущей к ЦХОЯТ. В январе 2021 года постановлением КМУ участок железнодорожной ветки был передан в собственность НАЭК "Энергоатом".

"Строительство шло невероятными темпами и стоило вдвое больше, чем в среднем – почти 336,7 млн грн по договорной процедуре из-за "отсутствия конкуренции по техническим причинам". Понять можно – сроки подгоняли.", - говорит эксперт.

По факту 29 июля состоялось торжественное открытие участка железной дороги, ведущей к ЦХОЯТ. Журналистам показали тестовый прогон спецпоезда, который вез имитатор контейнера с отработавшим ядерным топливом по реконструированному железнодорожному участку "Вильча - Янив". Участники отсвечивали радостными улыбками на фоне свежеокрашенного тепловоза.

"Именно по этому участку железной дороги, начиная с сентября 2021 года, на ЦХОЯТ пойдут поезда с отработанным ядерным топливом с трех украинских АЭС: Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской. А затем, вслед за ведущими странами мира, Украина будет развивать технологию дальнейшего использования ОЯТ. Поэтому сегодняшнее событие крайне важно и для будущих поколений", – торжественно пообещал тогда руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

По сути все это было фикцией, так как не было документа, подтверждающего готовность инфраструктурно-транспортного объекта (декларация ГАСИ). Следует отметить, что по опасности объектов инфраструктуры перевозка отработавшего ядерного топлива относится к значительным последствиям (класс СС3).

В СМИ неоднократно демонстрировали фотографии, которые красноречиво свидетельствуют о "готовности" железной дороги к перевозке ядерно-опасных грузов: ржавые рельсы, деградировавшие шпалы, засыпанные щебнем ямы. Ниже приведены свежие фото с объекта, которые были сделаны экпертом Госатомрегулирования.

"И только недавно в Госатомрегулирование поступил откорректированный проект железной дороги участка Вильча-Янов, который в это время проходит государственную экспертизу по ядерно-радиационной безопасности. То есть, эту крайне важную железную дорогу, которая должна быть идеальной во всем, строили без утвержденного проекта! Что тогда торжественно отмечали в конце июня?" - задается вопросом Кошарная.

Как видим, главное для руководства НАЭК - создание информационного повода и красивой картинки, которая не соответствует действительности.

Что касается ЦХОЯТ, то там дела еще хуже. По нашей информации какие-то докумены в ГАСИ (ДІАМ) все же были получены. Но до сих пор в Госатомрегулирования, по сообщениям СМИ, "полный пакет документов, необходимый для получения лицензии для ввода ЦХОЯТ в опытно-промышленную эксплуатацию не поступал".

В этом вопросе на повестке дня стоит ряд вопросов: введение в эксплуатацию систем физической защиты, радиационного контроля, безопасности, контроля и управления.

Естественно, что все эти недочеты, просрочки, завышения цен, нарушения технологии и "мутные схемы" вокруг строительства ЦХОЯТ имеют конкретных выгодополучателей с ФИО и должностными обязанностями, о которых далее более детально.

КУДА УХОДЯТ НАШИ МИЛЛИАРДЫ?

В нашем распоряжении оказался интереснейший документ – акт Государственной аудиторской службы Украины№ 05-21/3, который был составлен 13.10.2021 по итогам плановой выездной ревизии финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

В массивном документе на 1059 страниц выписаны финансовые нарушения обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом". Среди множества ценной информации нас заинтересовали 13 страниц, посвященные нарушениям ОП "Атомпроектинжиринг" - заказчиком строительства ЦХОЯТ и железнодорожной ветки "Вильча-Янов". Этот документ дает четкий ответ, почему до сих пор два столь важных взаимосвязанных объекта не были введены в полную эксплуатацию, и кто в этом виноват.

"Ревизия расходов на капитальные инвестиции проведена выборочным способом по отдельным объектам капитальных инвестиций, о чем указано далее по тексту и по вопросам изложенным в обращениях правоохранительных органов", - говорится в начале раздела о нарушениях ОП "Атомпроектинжинирнг".

Если говорить сжато, чтобы не пересказывать весь документ, то суть сводится к тому, что в результате деятельности генерального директора ОП "Атомпроектинжиниринг" Божко Николая Петровича и лиц ему подчиненных аудит обнаружил нарушений на сумму более 200 000 000 гривен! В документе прямо расписаны конкретные схемы завышения стоимости определенных работ по строительству ЦХОЯТ и железной дороги, а также, по мнению аудиторов, указано, кто является виновником такого беззакония.

Приведем несколько примеров. Так, самое крупное нарушение ОП "Атомпроектинжиниринг", которое привело к "потере" (внимание!) 167 400 100 гривен, свяазано как раз со строительством железнодорожной ветки Вильча-Янов".

"В нарушение п.2.8 договора № 00193 Заказчиком ОП "Атомпроектинжиниринг" ГП НАЭК "Энергоатом" осуществлено лишних расходов в виде аванса 167 400 100 грн (136 454 871,41+30 945 238,59), в лице ОП "Атомпроектинжиниринг" на указанную сумму. Потери финансовых ресурсов на сумму 167 400 100,00 грн с НДС вызваны следующими должностными лицами: генеральным директором ОП "Атомпроектинжиниринг" Божко Н.П. и главным бухгалтер Курильчик А.В.", - говорится в акте аудита.

То есть, по данным аудита, руководство "Атомпроектинжиниринг" в лице Божко Николая Петровича отправляло контрагентам средства якобы на оплату труда рабочих и стройматериалы, которые тем были не нужны.

Во время ревизии выяснилось, что у АТ "Українська залізниця" при выполнении вышеуказанных работ закупок материалов верхнего строения пути и других сопутствующих материалов не проводилось, используются остатки материалов и сырья подразделений Филиала "Центр по строительству и ремонту пути". Оплата труда работников задействованных на выполнении данных работ производится в соответствии с действующими штатными расписаниями и нормами действующего законодательства Украины.

Выявленные факты могут говорить о том, что если бы в дело не вмешались правоохрнательные и прочие проверяющие органы, то эти авансы могли пройти как действительно необходимый платеж, а по факту, как говорится, "распилены" нерадивыми начальниками.

Далее в списке завышение стоимости работ на 2 328 035 грн в тендерной закупке "Вырубка зеленых насаждений для выполнения реконструкции железнодорожного участка от ст.Вильча до ст.Янов в зоне отчуждения Иванковского района Киевской области"

Касательно этих же работ по вырубке леса есть и другие нарушения. "Неэффективные управленческие действия, которые привели к упущению возможности получить дополнительные доходы на сумму 3 939 273,72 грн с НДС, вызваны следующими должностными лицами: генеральным директором ОП "Атомпроектинжиниринг" Божком Н.П. и главный бухгалтер Курильчик А.В.", - говорится в документе.

Тут речь идет о том, что господин Божко и ко якобы отправили подрядчику аванс в сумме 11 405 357 грн с НДС. Тот работы не выполнил, деньги не вернул и по договору должен был уплатить 30% от суммы аванса штрафа, пеню и т.д., но Божко даже не удосужился отправить соответствующий письмо-требование контрагенту ГСП "Північна Пуща", а вместо этого подписал допсоглашение, которым определены новые сроки выполнения исполнения.

Суть следующих нарушений сводилась к тому, что при реконструкции железнодорожны путей от ст. Вильча к ст. Янив в стоимость закупки входили десятки миллионов гривен, которые списывались на "риски" и "дополнительные расходы".

"При рассмотрении ожидаемой стоимости закупки установлено, что к общей стоимости 336 695 011 грн с НДС, отнесены средства на покрытие риска всех участников строительства на сумму 9 027 528 грн с НДС и средства на покрытие дополнительных расходов, связанных с инфляционными процессами на сумму 22 906 567,2 грн с НДС", - говорится в акте.

В документе есть и другие нарушения, каждый желающий может ознакомиться с актом Аудиторской службы Украины по ссылке. Мы же остановимся на личности руководителя ОП "Атомпроектинжиниринг" Божко Николая Петровича, деятельность которого, судя по всему, и привела к столь значительным потерям. Больше о причинах задержки ввода в эксплуатацию объектов и коррупции в ОП "Атомкомплектинжиниринг" рассказали в своем расследовании журналисты программы "СХЕМЫ". Постараемся дополнить их расследование.

"МУТНЫЙ ТИП": КТО ТАКОЙ БОЖКО И КАК ОН ПОПАЛ В "ЭНЕРГОАТОМ"

Знакомьтесь – Божко Николай Петрович – руководитель ОП "Атомпроектинжиниринг". Не слышали о таком? Сейчас мы расскажем об этом "уникальном специалисте" подробно и в деталях. В узких кругах атомщиков этот руководитель за столь непродолжительный срок уже успел обрести весьма неоднозначную славу. Вдумайтесь только, человека назначили руководить ОП "Атомпроектинжиниринг" в июле 2021 года. Чуть больше, чем за год, этот менеджер успел "наруководить" на почти 200 000 000 гривен потерь! И что-то подсказывает, что это только верхушка айсберга, и нас ждут новые увлекательные разоблачения.

История Николая Божко очень странная. В кулуарах поговаривают, что он якобы является ставленником некого клана, близкого к Офису Президента. Наверняка, эти слухи имеют под собой почву, ибо до того, как возглавить обособленное подразделение "Энергоатома" Божко ни дня не работал в атомной отрасли. А тут сразу тебе такая важная и ответственная должность.

Из открытых источников известно, что Николай Божко имеет/имел ряд бизнесов, связанных с аграрным сектором и легкой промышленностью. Этому удивительному человеку удалось поработать на разных государственных должностях в абсолютно не связанных областях.

Так, в 2009-2010 г.г. Божко работал на платной основе помощником народного депутата от "Партии регионов" Лисина Николая Павловича. Потом с 2010 года по 2012 год Николай Божко, как говорят злые языки, работал "помощником Колесникова" в Национальном агентстве по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Евро-2012. С 2012 по 2013 год поработал заместителем директора государственного комплекса "Спортивные арены Украины". Дальше больше. Спустя год, в 2013 году, Николай Божко возвращается куда бы вы думали? Правильно. В Национальное агентстве по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Евро-2012. Мало кто знает, но еще несколько лет после проведения чемпионата Европы по футболу эта структура функционировала и, соответственно, получала государственное финансирование. Там он проработал вплоть до 2015 года.

В 2015 году Николай Божко решил стать депутатом от партии "Опозиционный блок" на местных выборах Киевский городской совет, но попытка не увенчалась успехом.

Поражение на выборах не выбило из колеи Божко и его амбиции устремились в сторону руководящей должности в НАПК, но проверку наш кандидат в антикоррупционеры не прошел. В документах, которые есть в открытом доступе (https://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2016/11/napc-analysis-of-candidates_0.pdf), прямо говорится, что Николай Божко подпадает под категорию "с большим риском". Там же проверяющие указывают, что Николай Божко являлся помощником Бориса Колесникова. Даже была приведена ссылка на материал об этом в СМИ, но, к большому сожалению, негативные упоминания о данном менеджере были вычещины из интернета.

В следующем году столь ценный менеджер не остался без работы – его назначили первым заместителем главы Государственного агенства инфраструктурных проектов. Не исключено, что вместе с тогдашним министром Божко мог работать над пресловутым проектом Hyperloop. Там он проработа вплоть до 2019 года.

В 2019 году дивным образом Николай Божко, учитывая его реноме, становится заместителем главы в Государственной службе речного и морского транспорта. Новый карьерный взлет, как было сказано выше, пришелся на июль 2020 года и ОП "Атомпроектинжиниринг".

Многие задаются вопросом – кто стоит за этим ретивым делком? Кто помогает Божку устраиваться на "хлебные" должности при любой власти? Почему правоохраительные органы не обращают внимание на многомиллионые нарушения.

Безусловно, в ранние времена Николаю Божко способствовала его близость с регионалами, которые тогда были при власти. Но как объяснить то, что люстрация обошла Божко после Революции Достоинства?

По нашей информации Николай Божко имеет очень влиятельного родственника. Так, Николай Божко приходится сватом экс-руководителю НАК "Нафтогаз Украины" Олегу Дубине.

Известно, что дочь Николая Божко – Дубина (Божко) Галина Николаевна замужем за сыном Олега Дубины – Олегом Олеговичем Дубиной. Примечательно, что дочь Божко также занимает различные топ-должности в государственных компаниях. Известно, что она, согласно данным из открытых источников, входит в состав ревизионной комиссии в ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Из декларации Галины Дубины мы узнали, что дочь, видимо, хотела работать поближе к папе и, работая в ГП "Гарантований покупець", претендовала на должность начальника отдела модернизации и закупок оборудования, не требующего монтажа, департамента управления расходами исполнительной дирекции по производству и ремонту НАЭК "Энергоатом". Не является ли это конфликтом интересов?

Но вернемся к Олегу Дубине, известному подписанием скандальных газовых контрактов. Помните, после того, как Владимир Зеленский выиграл президентские выборы, ходили устойчивые слухи, что Олег Дубина вошел в команду Зеленского ? Его называли старшим экономическим советником в команде президента, прочили должность главы СНБО Украины. Позже эта информация опровергалась.

Затем в 2020 году сообщалось, что Зеленский рассматривал Дубину на должность министра энергетики и окружающей среды. Примерно в то же время Божко заходит в "Энергоатом". Совпадение? Вряд ли.

Источники в кулуарах говорят, что Дубина якобы имеет определенное влияние в офисе президента, но показывать его "как члена команды" не хотят. Таким образом, не исключено, что влиятельный сват мог помочь попасть Николаю Божко на должность. Другие собеседники твердят, что Божко тесно связан с бывшимми "регионалами", является "агентом Кремля" и входит в так называемую "команду Деркача". Мы не можем этого утверждать, поэтому целесообразней, чтоб ответы на эти вопросы дали правоохранители.

Кто бы не стоял за нынешним руководителем ОП "Атомпроекттинжиниринг", сути это не меняет. На сегодняшний день мы имеем только официально, согласно данным аудита, более 200 000 000 гривен финансовых потерь, ЦХОЯТ и железная дорога не введены в эксплуатацию. Думается, что кто-то должен понести за это ответственность.

Ведь ситуация складывается критическая: на блоке №1 Хмельницкой АЭС заканчивается место для отработавшего ядерного топлива в бассейне выдержки. По идее, было бы неплохо вывезти его на ЦХОЯТ, но он до сих пор не введен в эксплуатацию. В РФ отправлять ОЯТ мы также более не можем. Перевозить ОЯТ на другую АЭС для хранения незаконно и бессмысленно. Не исключено, работу блока № 1 ХАЭС придется остановить. И все по причинам, описанным выше.

По нашей информации, правоохранители ужу собрали достаточно информации о деятельности Николая Божко на должности руководителя "Атомпроектинжиниринг" и вскоре его процессуальный статус может измениться. Но, по неведомым причинам, этого пока не происходит. Напротив, в кулуарах "Энергоатома" ходят слухи, что вскоре Николая Петровича... наградят орденом.

Поскольку вопросы, обсуждаемые в статье, затрагивают интересы миллионов украинцев, мы будем пристально следить за развитием событий.

Продолжение следует...