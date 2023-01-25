Вместо того, чтобы найти виновных в хищении гуманитарки в Запорожье, специально созданная для этого ВСК "кошмарит" профсоюзы.

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"Опасно будет, не кончая одной войны с врагом, вторую начинать внутреннюю". Эти слова, сказанные гетманом Иваном Мазепой еще в XVII веке, вновь стали актуальными.

Пока украинцы ценой собственных жизней защищают государство на фронте, отдельные чиновники планомерно раскалывают его изнутри. Жирея в тылу, вместо того, чтобы бросить все силы против внешнего агрессора, сводят счета и убирают неудобных оппонентов.

На днях состоялось очередное заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины с длинным названием. По вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере получения, распределения, транспортировки, хранения, использования по целевому назначению гуманитарной и другой помощи, а также неэффективного использования государственного имущества.

ВСК создали после громкого скандала в августе в Запорожье. В разгар войны чиновники разворовали почти всю (!!!) гуманитарную помощь, поступавшую в город и область, и продавали ее через торговые сети "АТБ" и "Сільпо". По информации следствия, за полгода войны они прибрали к рукам 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов, 6220 грузовых автомобилей с помощью, предназначавшейся для беженцев и военных, на миллионы долларов США!

В августе НАБУ и САП совместно с Департаментом контрразведки СБУ провели более 20 обысков в Запорожье, во время которых у чиновников Запорожского горсовета обнаружили огнестрельное оружие и патроны, а также значительное количество денег. Масла в огонь добавили и поляки – часть украденной гуманитарки передавали они. А это уже, на минуточку, международный скандал.

20 сентября Верховная Рада Украины создала следственную комиссию – с пафосом, рекламой в прессе и громкими заявлениями.

Прошло уже около пяти месяцев, а у расследования ВСК по Запорожью – ноль результатов. Хотя было проведено 16 заседаний, среди которых – шесть выездных. О скандале в Запорожье, как и о громких обещаниях "найти и наказать воров" депутаты "забыли". Они были заняты другим – а именно второй частью из названия ВСК, на которую сперва никто и внимания не обратил – "неэффективным использованием государственного имущества". Прикрываясь благородной целью, отдельные депутаты начали использовать комиссию для расправы над профсоюзами, а именно над крупнейшим профсоюзным объединением страны, объединяющим более 4 млн работников, – Федерацией профсоюзов Украины. Зачем – давайте разбираться.

СМИ неоднократно писали о законодательных инициативах народного депутата Галины Третьяковой, которая проталкивала в Раду законопроекты, сужающие трудовые и социальные права украинцев. И это во время войны! Яркий пример – законопроект 5371 (он уже стал законом №2434-IX), которым вводится сегрегация украинских работников на две категории. Работающие в коллективах численностью более 250 человек или на государственных предприятиях остаются защищены нормами действующего Кодекса законов о труде (КЗоТ). А для трудящихся на предприятии до 250 работников (а таких предприятий до войны было 93%), трудовые отношения определяются в индивидуальном договоре с работодателем. И КЗоТ не регулируются!

Другой документ – законопроект 3663 (также проголосованный ВРУ, уже закон №2620-IX) о слиянии Пенсионного фонда с Фондом социального страхования. Он разрушит систему выплат больничных, декретных, регресса и других социальных пособий украинцам, уничтожая систему социального страхования, выстраиваемую по европейскому образцу и с помощью специалистов профильных международных институций. Обратите внимание: в прошлом году Госдума России приняла похожий законопроект. Что интересно – оба документа вступили в силу с 1 января 2023 года. Удивительная синхронизация социального законодательства Украины с законодательством страны-агрессора. Не так ли?

Разумеется, против этих законодательных инициатив активно выступила Федерация профсоюзов Украины в тесном сотрудничестве с уважаемыми международными организациями: Международной организацией труда (ILO), Европейской комиссией, Международной конфедерацией профсоюзов (ITUC) и Европейской конфедерацией профсоюзов (ITUC). Эти организации регулярно направляли правительству Украины письма и обращения и отмечали, что евроинтеграционные стремления Украины могут быть нивелированы подобными антинародными законами.

Вместо того, чтобы прислушаться к замечаниям, Третьякова и Ко объявили войну профсоюзам и наиболее активным их представителям. И для начала у профсоюзов решили отобрать инструменты уставной деятельности: дома профсоюзов, учебно-методические центры, центры культуры, здравницы и пансионаты. Поначалу это пробовали делать через суды. Но когда стало ясно, что профсоюзы их выиграют, и даже Европейский суд по правам человека принял сторону ФПУ, решили действовать проще. Просто взять и забрать все имущество, проголосовав в ВРУ. "А что, так можно было?", – спрашивает где-то в Ростове Янукович, также посягавший на имущество профсоюзов. Но даже его команда не рискнула так внаглую действовать – даже они делали это через суды.

Госпожа Третьякова пошла дальше. Ее официальная мотивация – государству нужны деньги, так что давайте продадим все, что можно продать. И неважно, что это частная собственность ФПУ, и что с 24 февраля эти санатории, здравницы и профилактории заполнены беженцами и ранеными бойцами. Еще один интересный нюанс – власть Януковича в свое время забрала под этим же лозунгом – "государству нужны деньги" – более 70 профсоюзных объектов. И где они сейчас? Лишь один продали по заниженной цене, а остальные – просто забросили и за несколько лет их разворовали, превратили в руины. А в этих заведениях работали тысячи людей, не говоря уже о том, что они давали миллионные отчисления в государственный бюджет. Не факт, что новоэкспроприированные объекты не ожидает такая же судьба.

В ситуацию вмешались международные организации, подняли шум. Напомнили о стандартах Европейского Союза и о том, что с такими методами Украина в ЕС нескоро попадет.

Но Третьякову не запугать "протестами каких-то европейцев". Она считает профсоюзы своим классовым врагом, мешающим размахивать "свободной рукой рынка" и убирать государство из всех сфер жизни простого украинца. И даже не скрывает этого. С трибуны Верховной Рады она говорила прямым текстом: "Кто эти враги? Федерация профсоюзов Украины и ОПЗЖ…" При этом госпожу депутата не волнует, что те же экс-ОПЗЖ постоянно голосуют за ее одиозные инициативы.

Давление на ФПУ переросло из законотворческой плоскости в обыски, запугивание, допросы и открытие уголовных производств против профсоюзных активистов. Яркий пример – мое задержание. Еще не были подтверждены никакие обвинения, а меня второй месяц подряд содержат под стражей. Суд вместо содержания под стражей предложил неподъемную альтернативу – залог в 124 млн. Пять раз переносили суд по рассмотрению апелляции на изменение меры пресечения. Причина очень проста – не могли привезти в суд документы. Более того, моим родным и близким под разными предлогами не разрешают свидания.

Итак, 12 декабря меня арестовывают. Без суда пытаются выставить в СМИ "злостным коррупционером", который будто бы незаконно продал государственное имущество. Хотя я только выполнял свои функциональные обязанности в должности заместителя ФПУ и решения коллегиальных органов организации. Впрочем, чтобы на время испортить репутацию мне как профсоюзному лидеру и тем самым "закрыть рот" международным институциям и другим чрезмерно активным профсоюзам, этого достаточно.

И что же происходит дальше? Суд выносит решение об аресте символа профсоюзного движения страны, его фундамента – Дома профсоюзов в Киеве на Майдане. Получить положительное решение раньше не удавалось. И только после моего ареста это удается.

Окрыленная таким "успехом" Третьякова собирает уже упомянутую ВСК. И собирает ее только по одному поводу – разобраться с профсоюзами. На заседание вызывают руководителей ФПУ и устраивают им форменный допрос. Мотивация – имущество должно быть государственным, мы его продадим и обяжем покупателей на 10% заселить эти заведения беженцами. А ничего, что уже сейчас там постоянно проживают тысячи таких людей и некоторые объекты заполнены ими на все 90%?

Профсоюзные объекты приютили более 140 тыс. беженцев с территории боевых действий. Ежедневно в них бесплатно проживает до 6 тыс. человек, большинство из которых получает бесплатное питание.

Похоже, госпожа Третьякова так увлеклась разборками с профсоюзами, что забыла, для чего, собственно, создавалась ВСК. А как там с расследованием хищения гуманитарки в Запорожье на миллионы долларов? В решении заседания комиссии об этом – ни слова. И что интересно – ни один из членов комиссии об этом тоже не упомянул. К слову, состав комиссии – тоже та еще компания, но это уже тема для следующего расследования.

А сейчас по факту – тысячи людей не получили помощи, европейцы требуют расследования. Это же такие мелочи на фоне гипотетических сверхдоходов от продажи профсоюзного имущества? Не так ли? Это еще не конец истории – вне всякого сомнения, продолжение следует.

А эту часть закончу словами классика:

"Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні.

Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині…

Та не однаково мені, як Україну злії люде

Присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять…

Ох, не однаково мені…"

Материал взято с польского издания Salon24.pl.