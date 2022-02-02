ГБР и МВД спорят, кто прикрывал Трухина: все подробности скандала со 'слугой народа'

Народного депутата Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа" после публикации видео патрульных со скандального ДТП с участием политика в августе 2021 года. На записях нардеп убеждает полицию, что не он был за рулем, предлагает "потихоньку уйти" с места аварии и "отблагодарить" правоохранителей.

OBOZREVATEL напоминает подробности скандальной истории и разбирается, почему расследование происходило так долго.

ДТП при участии Трухина произошло еще 23 августа на Бориспольской трассе вблизи Киева. В результате аварии получили травмы шесть человек (в том числе двое детей). Это пассажиры Audi A8, Ford Kuga и Daewoo Lanos. Водитель последнего в комментарии журналистам позже рассказал, что не видел, кто именно был за рулем автомобиля.

Видео дня

Сам Трухин прокомментировал инцидент только 1 сентября: заявлял, что лечится и способствует расследованию. "Да, я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать – ни тогда, ни сейчас. Во время аварии сильно ударился головой. Работники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз", – пояснял нардеп.

По его словам, сразу после аварии он сообщил о ДТП соратникам по партии. Тогдашний лидер "Слуги народа" Александр Корниенко отмечал, что об аварии с Трухиным там узнали из СМИ, хотя утверждал, что встречался с нардепом уже после инцидента – 28 августа.

Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило, что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в Государственное бюро расследований.

На протяжении пяти месяцев ГБР так и не обнародовало результаты экспертиз и не сказало, кто именно был за рулем автомобиля Audi. Видео момента ДТП следователям найти тоже не удалось. Но сам политик публично не отрицал тот факт, что за рулем находился именно он. За него это делали соратники по партии, которые всячески пытались выгородить своего коллегу.

По словам главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, Трухин в разговоре с ней сказал, что не был за рулем автомобиля в момент происшествия. "Я только что говорила с Александром. Он говорит, что не был за рулем", – рассказала она в интервью hromadske.

По ее мнению, в истории с ДТП с участием Трухина "очень много домыслов или, точнее, свободной трактовки". На вопрос, почему нардеп публично не сказал, что не был за рулем, Шуляк ответила: "Я не знаю".

"Возможно, менеджеры, которые ведут его коммуникации, или пиарщики рекомендуют придерживаться именно такой стратегии, но это же личное дело каждого. Мы все по-разному коммуницируем, иногда не очень удачно..." – говорила она.

А вот что Трухин сказал журналистам в кулуарах парламента: "Я могу сказать, что я не был пьян. Я со своей стороны никакой вины не ощущаю". Также он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму".

ДТП с участием нардепа комментировал даже президент Владимир Зеленский. Исходя из слов главы государства, он на тот момент сомневался, что за рулем машины сидел член партии "Слуга народа".

"Где-то читаю, какие-то СМИ спрашивают. Было ДТП, ничего тут страшного нет. Не хочу обращать на это большое внимание... Я знаю, что была экспертиза... Есть видео, я так понимаю. Частично видео говорит о том, что его за рулем не было", – отметил президент.

На опубликованных видео с нагрудных камер патрульных, находившихся на месте ДТП, Трухин пытается договориться с правоохранителем, чтобы он дал ему уехать: "Мы потом найдемся, и я тебе отблагодарю". Этот разговор подтвердил полицейский Сергей Петрик, который приехал туда одним из первых и фиксировал аварию.

По словам последнего, у нардепа были признаки алкогольного опьянения, однако он отказался пройти тест на "Драгере". "У него духан, и у этого духан, и у тех двух духан. Все готовые", – говорит патрульный.

Трухин неоднократно пытался покинуть место происшествия, объясняя, что ему нужно успеть на торжественные мероприятия. "Давай я тихонечко сейчас в лес уйду. Я с Денисом поговорю. С Монастырским... Вот этот человек, который еле двигается, – это мой кент! Никаких претензий не будет", – сказал политик.

Патрульный также рассказал, что нардеп предлагал решить ситуацию деньгами: "Ребята, принесите мне сумку из багажника. Там стоит обычная спортивная сумка. Там 150 тысяч, и я ушел".

По словам свидетелей, Трухин (мужчина в пиджаке) находился за рулем. От написания объяснений политик отказался, потому что якобы "проснулся, когда уже все произошло", а писать не может из-за того, что "руки дрожат". В то же время на видео видно, как депутат ищет якобы свои очки на передних сиденьях.

После публикации видео и коллеги Трухина по партии, и правоохранительные органы резко изменили свою позицию. Так, Елена Шуляк сообщила об исключении нардепа из партии. А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал внеочередное заседание Рады, на котором заслушают доклады министра внутренних дел, генпрокурора и главы ГБР. Тема – уголовные дела нардепов.

В пресс-службе МВД отрицают, что Трухин пытался "договориться" с главой ведомства Денисом Монастырским. А ответственность за расследование там переложили на ГБР.

"Отмечаем, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Трухин пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности", – говорится в заявлении.

В самом Госбюро утверждают, что допрашивали полицейского, который первым приехал на ДТП, но он якобы не предоставил следователям ту информацию, которую предоставил журналистам.

Трухину – 34 года, он из города Каменское Днепропетровской области. Окончил Горный университет, где изучал экономику предприятия. Супругу политика зовут Лилия, семья воспитывает двоих сыновей.

Нардеп – бывший зять одного из самых богатых и влиятельных людей Днепра, бизнесмена Алексея Мартынова, ранее входившего в состав наблюдательного совета ПриватБанка. Трухин был женат на его дочери Ксении, которая в 2009 году насмерть сбила 62-летнюю женщину в Днепре. Последнее медийное упоминание об этой истории датировано 2012 годом – тогда милиция все еще искала свидетелей.

В политику нардеп впервые пошел в 2014 году – баллотировался самовыдвиженцем в Верховную Раду, однако в итоге снял свою кандидатуру. Спустя год стал депутатом Полтавского облсовета от Блока Петра Порошенко – за первый год работы Трухин ни разу не появился на заседании земельной комиссии, в которой работал.

Зато уже в 2017 году политик обогатился десятками земельных участков в полтавском селе Андреевка. Всего в декларации Трухина указано более сотни земельных участков. При этом информации об автомобиле Audi, на котором нардеп предположительно попал в ДТП, там нет.

В столице нардеп пользуется номером в гостинице "Киев" и получает за него компенсацию из государственного бюджета – несмотря на десятки земельных участков в декларации и тот факт, что его жена Лилия Трухина арендует квартиру в Киеве. Трухин – один из "слуг" – гривневых миллионеров, получающих компенсацию на жилье из бюджета.

В декларацию за 2019 год политик внес щедрый подарок от родителей в размере 22 млн гривен — 11 млн от отца и 11 млн от матери. Эти деньги родители успели подарить Трухину буквально за несколько дней до того, как он уехал в столицу работать в ВРУ – 27 августа. Тогда такой подарок от родителей нардеп назвал внутрисемейным вопросом.

В 2021-ом Трухин стал фигурантом нашумевшего расследования журналистов: в апреле, когда весь Киев сидел на строгом карантине, политик стал одним из гостей дня рождения жены своего коллеги Николая Тищенко в отеле Fairmont. Празднование без масок и с масштабным салютом длилось более пяти часов.