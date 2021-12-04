НАТО защитит Украину? Чего добивается Путин стягиванием войск и чем Запад ответит агрессору

Россия сосредоточила возле украинских границ более 100 тысяч своих военных, чтобы надавить на Украину и Запад. И если весной Москва объясняла присутствие своих солдат учениями, то в этот раз была названа другая причина концентрации.

Чего пытается добиться Путин и к чему приведут его требования – рассказывает OBOZREVATEL.

На протяжении двух месяцев западные и украинские эксперты гадали, чего же добивается Путин очередной переброской войск? Версии были самые разные: от попытки вернуться к проекту "Малороссия" до политических сигналов Вашингтону и стремления ускорить сертификацию "Северного потока-2". Некоторые даже выдвигали теории, что российский президент окончательно сошел с ума и решил начать полномасштабный захват Украины.

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"Нельзя исключать, что Путин болен, и эта болезнь может прогрессировать. Существует вероятность, что он уже совершенно оторвался от реальности и готов пойти на такое безумие, как крупное военное наступление на Украину", – говорил в комментарии OBOZREVATEL российский социолог Игорь Эйдман.

"Партнеры наши очень своеобразные и, как бы сказать помягче, поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о "красных линиях", – комментировал Путин присутствие военных возле границ.

В качестве примера пересечения "красных линий" политик назвал поставки в Украину "летального современного вооружения" и проведение "провокационных военных маневров в Черном море". Глава Кремля возмущался, что стратегические бомбардировщики стран НАТО летают на расстоянии 20 км от оккупированного россиянами Крыма.

В контексте заявлений Путина показательна статья председателя Совета по внешней и оборонной политике России Федора Лукьянова. В ней он пишет, что нынешнее обострение в Восточной Европе и вокруг Украины – сигнал того, что сохранение перспективы расширения НАТО чревато "тяжелыми последствиями".

Простыми словами, перебрасывая войска к границам Украины и создавая угрозу военного вторжения, РФ пытается добиться от Запада гарантий невступления нашей страны в НАТО. "Когда Путин говорит о "напряжении", которое надо поддерживать, он имеет в виду постоянное напоминание: неаккуратность в этой зоне чревата худшими последствиями", – написал Лукьянов.

Поставил точку в спорах по поводу целей Путина министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который во время сессии ОБСЕ в Стокгольме снова поднял тему "красных линий" и потребовал от Запада долгосрочных юридически обязывающих гарантий нерасширения НАТО на восток. Иными словами, он требует исключить возможность присоединения Украины к Альянсу.

"Пришло время трансформировать правильные слова в долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности. Это императивное условие предотвращения скатывания к конфронтационному сценарию", – сказал Лавров.

Ответ Запада на требования Путина и Лаврова пришел очень быстро. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права налагать ограничения на вопрос вступления стран, в том числе и Украины, в НАТО. Этот вопрос исключительно в сфере компетенции Альянса.

"Лишь Украина и 30 союзников НАТО должны решать, когда Украина будет готова присоединиться к Альянсу. У России нет права вето в этом вопросе и нет права устанавливать "сферу влияния" и пытаться контролировать своих соседей", – заявил он.

Высказался по поводу требований Кремля и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, Россия не может помешать Украине сблизиться с Альянсом и не имеет никакого права высказываться по этому поводу.

"Любое российское предложение обсудить с НАТО или США и другими странами любые так называемые гарантии того, что Альянс не расширится на восток, – нелегитимно", – сказал дипломат.

Более того, днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае вторжения России в Украину против РФ будут введены такие экономические санкции, от которых ранее воздерживались. Он также подчеркнул, что НАТО готово усиливать оборону восточного фланга.

"Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении. Что мы знаем – это что он подготовил силы на случай, если решит это сделать. Поэтому, несмотря на неуверенность относительно намерений и временных рамок, мы должны готовиться ко всем возможным сценариям", – отметил он.

Блинкен добавил, что после встречи Североатлантического совета может утверждать: почти все союзники настроены по этому вопросу не менее решительно, чем США.

"Мы готовы заставить Россию заплатить высокую цену за дальнейшую агрессию против Украины, и НАТО готов усиливать свою оборону на восточном фланге", – сказал госсекретарь.

НАТО и западные страны дали понять российскому руководству, что отказывать Украине во вступлении в Альянс или Евросоюз никто не собирается. Понять, как после этого поступит Путин, сложно. Однако большинство экспертов сомневается, что глава Кремля пойдет на крайний шаг – полномасштабную войну. Вероятнее всего, политика сейчас интересует встреча "на равных" с президентом США Джо Байденом.

"Стянув войска к Украине, Путин усиливает давление на Байдена, как он это уже успешно сделал весной. Тогда президент США согласился на встречу в Женеве. Теперь Путин хочет закрепить успех. Пару лет назад президент РФ, правда, в другом контексте, обронил фразу: "Доброе слово – это хорошо, но доброе слово и Смит-Вессон (компания США, производитель огнестрельного оружия – Ред.) – намного эффективнее". Похоже, это один из его центральных принципов. Путину нравится общаться с Западом, приставив револьвер к виску Украины", – считает журналист издания DW Роман Гончаренко.

Такого же мнения придерживается и российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, вторая за год масштабная передислокация российской армии у границ с Украиной – это хаотичные действия, "блеф и отчаяние" Кремля, связанные с тем, что там не получили желаемого ответа от НАТО по украинскому вопросу.

Конечно, Путин может попытаться захватить часть Украины, как он это сделал в 2014 году. Однако цена новой агрессии будет слишком высока, констатирует Игорь Эйдман: "Российскую экономику можно в течение дня ввести в состояние не просто кризиса, а хаоса. Отключение от SWIFT, санкции против энергетического сектора. Как результат – глобальное падение рубля, акций всех предприятий, отток инвестиций, прекращение международного сотрудничества и сделок. Уйдут все! Экономике будет нанесен смертельный удар".

Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко отмечает, что ряд действий и заявлений главы Кремля продиктованы единой целью – выглядеть "великим" в глазах мирового сообщества. По этой же причине, считает дипломат, в апреле политик также стянул войска к украинской границе. Теперь же, заострение проблемы является желанием получить "новую инъекцию величия".

"Он сейчас формирует то, что вызывает беспокойство и у нас, и у наших союзников. Я думаю, что это идет как раз в контексте традиционного для российской внешней политики шантажа, потому что им больше нечего предложить миру", – добавил экс-министр.