Краматорск семь лет назад обстреляли из "Смерчей": были убиты 17 человек, 64 – ранены

Ровно семь лет назад, 10 февраля 2015 года оккупационные войска из тяжелого артиллерийского вооружения обстреляли Краматорск Донецкой области. Более чем 30-ю снарядами установки "Смерч" они ударили по аэродрому и мирным кварталам города.

Вследствие теракта погибли 17 человек, из них девять были военными Вооруженных сил Украины. Кроме того, были ранены 64 человека, включая пятерых детей и 15 военных.

Трагедия пришлась на дни ожесточенных боев за Дебальцево. Боевикам очень нужна была победа на этом стратегическом направлении, чтобы устроить новое окружение для ВСУ, поэтому они решили нанести удар по командованию операцией. Штаб АТО на то время базировался на аэродроме прифронтового Краматорска.

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Последний был освобожден украинскими силами в июле 2014 года – с тех пор там не было взрывов и стрельбы.

Поскольку город находился достаточно далеко от линии фронта, из РФ пригнали батарею тяжелых 300-мм РСЗО БМ-30 "Смерч", позволившие обстрел Краматорска с позиций на окраинах Горловки. А за несколько дней над городом стали массово появляться беспилотники, которые, как выяснилось позже, осуществляли доразведку целей.

10 февраля в 12:30 по Краматорску был нанесен ракетный удар. За несколько минут по городу и аэродрому оккупанты выпустили более трех десятков 800-килограммовых ракет.

По данным военной прокуратуры, 18 снарядов упали в районе штаба АТО, еще 14 – в городских кварталах, вследствие чего было повреждено 41 здание.

Практически сразу паблики так называемой "ДНР" сообщили о "подвиге" армии оккупантов, однако позже, когда стало известно о гибели мирных жителей, СМИ пропагандистов написали о "провокации" со стороны ВСУ.

Вследствие обстрела погибли 17 человек, 9 из них были военнослужащими ВСУ:

Евгений Бушнин

Владимир Глубоков

Виктор Девяткин

Владимир Довганюк

Денис Жембровский

Михаил Ильяшук

Сергей Хаустович

Игорь Шевченко

Сергей Шмерецкий.

Жертв среди гражданского населения могло быть больше, но, к счастью, 10 февраля было первым днем карантина в школах города и детей на улицах было меньше, чем обычно.

Ответом на теракт стало уничтожение двух эшелонов, находившихся на ж/д станции "Иловайск" и предназначавшихся для захвата Волновахи. В результате масштабное наступление, в котором захват Дебальцево, по планам оккупантов, был лишь началом, было сорвано.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как семь лет назад ВСУ попали в засаду под Логвиновым. Вследствие атаки оккупантов погибли 25 военных.