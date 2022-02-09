Семь лет назад ВСУ попали в засаду под Логвиновым: погибли 25 защитников

Семь лет назад, 9 февраля 2015 года под Логвиново (в 6 км од Дебальцево) попала в засаду колонна грузовых автомобилей ВСУ. За короткое время были расстреляны, подорвались на минах девять машин, которые ехали по трассе из Бахмута и из Дебальцево.

В следствие атаки оккупационных войск РФ погибли 25 украинских военных, а самой болезненной стала гибель четырех офицеров и водителя УАЗа, который вез в Дебальцево почту Генштаба и секретную радиотехнику.

При этом некоторых украинцев боевики добивали уже после попадания в плен, а фото и видео зверств выкладывали в сеть. В частности, в интернет попало видео издевательств над тремя пленными. Это были Александр Бердес, Василий Демчук и Павел Плацинский из 30-й ОМБР, которые были убиты в тот же день, 9 февраля.

Видео дня

Это видео также обнародовал российский телеканал "Дождь". Тела бойцов оккупанты прикопали в лесополосе сразу за Логвиновым (позже их обнаружили волонтеры группы "Патриот"), а тело их командира впоследствии нашли в морге Донецка со следами пыток и издевательств.

Бои за Логвиново продолжались до 12 февраля 2015 года. 12 февраля в Минске завершились переговоры в нормандском формате, которые увенчались подписанием так называемого "Минска-2" – вторых Минских договоренностей.

В результате украинцы отошли с позиций у Дебальцево, а оккупанты перебросили в этот населенный пункт дополнительные силы и ужесточили обстрелы украинских опорных пунктов.

В целом, под данным Генштаба, во время боевых действий в районе Дебальцево с 15 января по 18 февраля 2015 года погибли 110 военных ВСУ, еще 270 были ранены, семеро – взяты в плен и 18 пропали без вести.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила агентку России, которая сдавала данные о дислокации ВСУ на Донбассе. Разоблачением женщины занимались контрразведчики.