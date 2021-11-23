Коттеджи под Киевом и элитный автопарк: как судья Печерского суда стала миллионершей на маминых пирожках. Видео

Судья Печерского районного суда Киева Татьяна Ильева пользуется несколькими дорогими внедорожниками и проживает в элитном коттеджном городке под Киевом. В то же время в ее декларацию данные о большом состоянии не внесены.

Это выяснили журналисты проекта Bihus.Info, расследование опубликовано на Youtube. В нем сказано, что судья проживает в имении площадью 264 квадратных метра. Оно расположено в Хотяновке (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Рядом с ним строят еще один дом. Он якобы тоже принадлежит семье Ильевой.

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Земельный участок стоимостью 2,5 млн грн, судья получила в подарок от тети, а деньги на строительство – от матери. Его объем – 24 сотки. Как отметили журналисты, до начала строительства судья задекларировала сначала 1 млн грн, а потом еще 1,5 млн в качестве подарков от матери. В декларации указано, что всего строительство обошлось в 1,8 млн грн.

В то же время, расследователи выяснили, что мама и тетя судьи проживают в Могилев-Подольском и занимаются фермерским хозяйством – семья имеет 50 тысяч гектаров земли. Ильева-старшая, по словам жителей Могилев-Подольского, якобы продает на местном рынке пирожки.

Семья судьи также пользуется автомобилями премиум-класса. Речь идет о Range Rover, который на сайтах по продажам стоит от полумиллиона гривен (приобретенный в начале ноября), и Land Cruiser 200, стоимость которого составляет от полутора миллионов гривен. До этого судья ездила на Mercedes G-класса и BMW X5, говорится в расследовании.

Как отметили журналисты, Ильева отказалась комментировать информацию о происхождении автомобилей, домов и подарков.

Отметим, 20 октября в кабинете судьи НАБУ провели обыски. Дело, как пишут авторы расследования, касается снятия судьей ареста со средств, изъятых у бывшего первого зампреда правления "Хлеб Украины" Андрея Миханива. Речь идет о 110 700 евро и 9 300 долларов. После решения Ильевой деньги исчезли.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива проживает в доме, не внесенном в его электронную декларацию. Жилье расположено в элитном поселке Козин под Киевом.