Кива живет в незадекларированном доме в Козине за 21 млн гривен: его 'спалил' Рабинович

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива проживает в доме, не внесенном в его электронную декларацию. Апартаменты расположены в элитном поселке Козин под Киевом.

Об этом говорится в расследовании проекта Bihus.info, опубликованном на Youtube. Дом удалось идентифицировать благодаря коллеге Кивы по политсиле – нардепу Вадиму Рабиновичу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Рабинович "засветил" дом Кивы в Козине 16 ноября. В тот день к нардепу пришли с обысками. Туда наведался и Рабинович, чтобы заснять на телефон происходящее.

Видео дня

Журналистам удалось найти это здание на сайтах объявлений. Речь идет о трехэтажном здании из восьми комнат и бассейна, его площадь – 420 квадратных метров. В марте 2020 года, вероятно, этот дом выставили на продажу за 21 млн гривен. Предлагали также аренду за 120 тысяч гривен в месяц.

В декларации нардепа такая недвижимость не указана, говорится в расследовании.

В то же время и Кива, и Рабинович в видео об обысках говорили об этом доме как о жилье Кивы. Сам же нардеп утверждал, что это дом, в котором проживает его двухлетняя дочь.

У указанного дома журналисты зафиксировали автомобиль, зарегистрированный на бывшего помощника нардепа Кивы – Александра Даниленко. Речь идет об авто марки KIA. Некоторые свои видео, как утверждают расследователи, нардеп записывал именно на этой машине. В то же время, в декларации Кивы указано, что он владеет автомобилем Toyota Land Cruiser.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство относительно Кивы по подозрению в государственной измене после видеоприветствия нардепа, адресованного президенту России Владимиру Путину в его день рождения.

18 ноября Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС работникам подразделения контроля за обращением оружия ГУНП в Киеве.

Нардеп также был лишен степени кандидата наук. Комиссия при Министерстве образования Украины постановила, что в его диссертации нет новизны.