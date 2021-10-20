Коррупция в осетровом бизнесе: руководитель рыбоохраны Киевщины показал, как ему предлагали взятку. Видео

Начальнику Киевского рыбоохранного патруля Владимиру Мухину представитель компании "Бестер", которая занимается осетровым бизнесом, предложил взятку в размере 10 тысяч долларов за то, что он закроет глаза на явные нарушения закона в деятельности компании. От взятки он отказался и обратился в правоохранительные органы.

Об этом руководителю рыбоохраны Киевской области рассказал на своей странице в Facebook. Мухин также обнародовал видео, снятое в его кабинете, на котором показано, как происходило предложение неправомерной выгоды.

По словам Мухина, он решил открыть людям глаза на коррупционные связи этого "сомнительного осетрового бизнеса", который лоббируют представители власти.

"Еще недавно я понимал, что к этой коррупционной схеме привлечены должностные лица Госрыбагентства и других органов исполнительной власти! А теперь, судя по тому, что в это противостояние включились ряд народных депутатов Украины, в частности Марьян Заблоцкий, которые своими обращениями фактически лоббируют сомнительный бизнес, можно сделать выводы, что коррупция добралась почти до высших ступеней законодательной власти ", – написал он.

Видео дня

Владимир Мухин обратился в правоохранительные органы. По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.